اعتقال عمدة ليفربول في تحقيقات قضية رشوة

قالت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، في نشرتها باللغة الإنجليزية، اليوم، إن السلطات البريطانية، ألقت القبض على عمدة ليفربول جو أندرسون، وذلك في إطار التحقيق في بناء تطويرات بالمدينة.

وأضافت الشبكة الإخبارية، أن اعتقال أندرسون، جاء إلى جانب اعتقال 4 أشخاص آخرين للاشتباه بارتكابهم جرائم مزعومة تشمل التآمر لارتكاب الرشوة وترهيب الشهود.

وأضافت "سكاي نيوز"، أن شرطة مقاطعة "مرسيسايد" لم توجه أي اتهام إلى الآن.