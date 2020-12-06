مدرسة أون لاين لـ"الإنجيليين" للتعافي من الشذوذ الجنسي

أعلن القس طوني جورج، مؤسس خدمة TC التابعة لرابطة الإنجيليين في مصر والشرق الأوسط، عن إنشاء مدرسة جديدة للتعافي من المثلية الجنسية، تبدأ فعالياتها في 26 ديسمبر الجاري ولمدة 8 أسابيع بمقر الخدمة بمصر الجديدة.

وقال القس جورج، فى بيان له اليوم، إن المدرسة تستهدف الذين يصارعون مع الميول غير المرغوب فيها، والتى تظهر نتيجة ما مروا به فى مرحلة الطفولة، والأكثر خطورة على الشباب اليوم هو "فقدان الهوية"، وهناك العديد من الأسباب التى تقود إلى الميول المثلية، والشفاء من المثلية ليس مستحيل فقد خلق الله بداخلنا مرونة بدرجة تسمح لنا بالتغير والتخلص من الميول المثلية.

وأضاف طوني، أن الإحساس بالمسئولية تجاه المجتمع الذي نعيش فيه هو ما دفعني إلى عمل مدرسة التعافي من المثلية، خاصة وأن الأعداد فى تزايد مستمر، مؤكدا وجود فريق من المعالجين متخصصين فى التعافى من الميول المثلية وإدمان الجنس، ويشارك في قيادتها مجموعات من المتعافين من المثلية.

ورسمت الكنيسة المعمدانية الإنجيلية في أكتوبر الماضى طوني چورچ رزق، مؤسس ومدير خدمة tC بمصر والشرق الأوسط؛ قسًّا معمدانيًّا بمجمعها لخدمة الإنجيل في الشرق الأوسط.

وقال جورج إن رسامته قسا بالكنيسة المعمدانية لن تؤثر على تباعية خدمة tC، فهي تابعة لرابطة الإنجيليين وستظل خاضعة لرئاسة الطائفة الإنجيلية.

وأضاف طونى جورج أن خدمة tc في مصر مستمرة كما هي ولا يوجد أي تغيير، لافتا إلى أنه مستمر بالعمل فيها بنفس المكان والطريقة ولا تغيير.

وتقدم خدمة Tc في مصر والشرق الأوسط عبر موقع التواصل الاجتماعي "زوم".

كانت خدمة tc التابعة لرابطة الانجيليين اطلقت خلال الفترة الماضية العديد من المبادرات والمدارس التربوية اون لاين مقابل مصروفات رمزية على مواقع التواصل الاجتماعي.