الإمارات تسجل 1153 إصابة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم، 1153 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، من جنسيات مختلفة؛ ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 176429 حالة، إضافة إلى تسجيل 3 حالات وفاة؛ ليبلغ الإجمالي 592 حالة.

وذكرت الوزارة الإماراتية، في التقرير اليومي حول تداعيات الوباء، أنه جرى تسجيل 634 حالة شفاء جديدة لمصابين بكورونا، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 159132 حالة، مشيرة إلى إجراء 92147 فحصا جديدا خلال الساعات الـ24 الماضية، على فئات مختلفة في المجتمع، باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس"كوفيد - 19" والمخالطين لهم وعزلهم، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام".