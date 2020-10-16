عبد الله بن زايد يتلقى لقاح كورونا تمهيدا لتعميمه في الإمارات

أعلن وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد، اليوم الجمعة، تلقيه لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ونشر بن زايد، تغريدة عبر حسابه على "تويتر" قال فيها إن التطعيم ضد كورونا "طريقنا للعودة للحياة الطبيعية"، وأرفق التغريدة بصورته لحظة تلقيه اللقاح، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

ووفق ما أفادت به وكالة "الإمارات اليوم" فقد أثبتت التجارب التي أجريت في الإمارات وشارك بها أكثر من 31 ألف متطوع من 125 جنسية، أن اللقاح آمن وفعال ونتجت عنه استجابة قوية لمكافحة الفيروس.

وكانت الإمارات قد أطلقت مطلع الأسبوع المرحلة الثالثة من التجارب السريرية على اللقاح الروسي "سبوتنيك V" الذي يعتمد على الفيروسات الغدية، والذي طوره معهد غاماليا الفيدرالي لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة التابع لوزارة الصحة الروسية.

تجدر الإشارة إلى أن عدد الإصابات الإجمالي بفيروس كورونا في الإمارات وصل حتى اليوم إلى 111437، فيما تم تسجيل 452 حالة وفاة مرتبطة بالوباء.

أصبحت الإمارات أول دولة في العالم يتجاوز فيها عدد الفحوص المختبرية التي تم إجراؤها لاكتشاف الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، العدد الإجمالي للسكان، بالنسبة للدول التي يتخطى عدد سكانها مليون نسمة، حيث تجاوز عدد الفحوص التي أجرتها المؤسسات الصحية في الدولة، أكثر من 10 ملايين فحص.

جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية التي تعقدها حكومة الإمارات بشكل دوري، لتناول مستجدات الأوضاع الصحية في الدولة، والإجابة على الأسئلة والاستفسارات التي تهم الرأي العام.

وكشف الدكتور عمر عبدالرحمن الحمادي، المتحدث الرسمي للإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات، عن مجموعة من الإحصاءات والأرقام التي رصدتها الأجهزة المعنية لتحليل الوضع الصحي خلال الأسبوع الماضي الممتد بين 30 سبتمبر و6 أكتوبر 2020.

وأعلن أن هذه الفترة شهدت إجراء 720.802 فحص على مستوى الدولة بزيادة 8% مقارنة بالأسبوع الأسبق، وكشفت الفحوص عن زيادة بنسبة 16% في الحالات المؤكدة ليبلغ عددها 7.704 حالات، وبناء على ذلك يبقى معدل الحالات الإيجابية من إجمالي الفحوص عند نسبة 1% وهو معدل مماثل للأسبوع الأسبق.

وأضاف الحمادي أن هذه الفترة شهدت ارتفاعا في حالات الشفاء بنسبة 23% مقارنة بالأسبوع الأسبق، ليبلغ مجموع حالات الشفاء 8.018، كما حدث أيضا ارتفاع في عدد الوفيات لتبلغ 19 حالة بزيادة 73% عن الأسبوع الأسبق، موضحًا أن معدل الوفيات من إجمالي الإصابات في شهر سبتمبر يعد من أقل المعدلات في العالم.