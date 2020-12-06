ترامب يهاجم اتفاق باريس للمناخ: يقدم مزايا لروسيا والصين

على خلفية وعد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، بإعادة بلاده إلى اتفاق باريس للمناخ، جدد الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، انتقاداته للاتفاق، معتبرا أنه يقدم مزايا لروسيا والصين، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقال ترامب، أمس السبت، مخاطبا تجمعا من مؤيديه في ولاية جورجيا: "كنا سندفع تريليونات وتريليونات الدولارات. لروسيا ميزة كبيرة علينا، فمرجعهم هي الأيام القديمة عندما كان الهواء ملوثا جدا، وهذا كان معيارهم. الصين لن تبدأ (مشاركتها في الاتفاق) قبل عام 2030، نحن نبدأ العمل به على الفور، وتصوروا كم من المال يكلفنا ذلك".

وفي وقت سابق، رشح بايدن، وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جون كيري، لمنصب مبعوث شؤون المناخ في إدارته المقبلة. وكان كيري، هو من وقع على اتفاقية باريس للمناخ التاريخية، نيابة عن الولايات المتحدة عام 2015، ومن المتوقع أن يشرف على عودة واشنطن إلى هذه الاتفاقية الدولية، التي انسحبت منها الولايات المتحدة رسميا بعد يوم واحد من الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

والشهر الماضي، دافع ترامب، مجددا عن قراره الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ، قائلا إن الصفقة "تهدف إلى قتل الاقتصاد الأمريكي".