ترامب: حرارة الأرض ستبدأ في البرودة.. والعلم لا يعرف تغير المناخ

رفض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، المخاوف إزاء تغير المناخ، وذاك خلال زيارة إلى ولاية كاليفورنيا التي اجتاحتها الحرائق، قائلًا لمسؤول هناك إنها "ستبدأ في البرودة".

وتسببت الحرائق في ولايات كاليفورنيا، وأوريجون، وواشنطن في حرق ما يقرب من 5 ملايين فدان من الأراضي، وقتل 36 شخصًا على الأقل، منذ أوائل أغسطس.

وأنحى ترامب، المتشكك في تغير المناخ، باللوم في الأزمة على سوء إدارة الغابات، وكرر خلال زيارته للساحل الغربي للولايات المتحدة، حجته القائلة بأن الإدارة السيئة للغابات هي المسؤولة عن الحرائق، عندما التقى بمسؤولين من كاليفورنيا شاركوا في مكافحة حرائق الغابات في محطة بالقرب من سكرامنتو، في وسط الولاية.

وقال ترامب، متجاهلًا مناشدة أحد المسؤولين بعدم "تجاهل العلم" بشأن تغير المناخ، "ستبدأ الحرارة في البرودة، فقط ترقب.. لا أعتقد أن العلم فعليًا يعرف".

وذكر الرئيس الأمريكي، أنّ دولًا أخرى لم تتعامل مع المستوى نفسه من حرائق الغابات، على الرغم من الحرائق الكبيرة في أستراليا وغابات الأمازون المطيرة في السنوات الأخيرة، وعزاها الخبراء إلى تغير المناخ.

وأضاف: "ليس لديهم مشاكل من هذا القبيل. لديهم أشجار شديدة الانفجار، لكن ليس لديهم مشاكل كهذه.. عندما تخوض في موضوع تغير المناخ، فهل ستغير الهند أساليبها؟ وهل ستغير الصين أساليبها؟ وروسيا؟ هل ستغير روسيا أساليبها؟"

وكان المرشح الديمقراطي للرئاسة، جو بايدن، قد وصف ترامب في وقت سابق، بأنه "مُشعل المناخ"، وقال في فعالية في ولاية ديلاوير إن أربع سنوات أخرى من وجود منافسه في البيت الأبيض ستشهد المزيد من اشتعال أمريكا.