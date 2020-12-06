وزير التخطيط السابق: برنامج الإصلاح الاقتصادي أنقذ مصر من كورونا

قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط السابق، إن أثر فيروس كورونا على الاقتصاد المصري كان أقل مما فعله في اقتصاديات الدول الكبرى، مرجعا ذلك إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي القوي الذي اتبعته مصر في نوفمبر 2016، الذي جعل للدولة المصرية قدرة على مقاومة الأزمة.

وتابع الدكتور العربي، بأن الاحتياطي النقدي وصل 45 مليار دولار العام الماضي، وتراجع ليصل قرابة 37 مليار دولار، في فترة الجائحة، ولولا الخطوة الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة في 2016 لتغير الموقف في مصر، وخسرنا أكثر من نصف الاحتياطي في ذلك الوقت، الذي بلغ 15 مليار دولار فقط.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها جامعة السويس، بعنوان الاقتصاد المصري بين تحديات الواقع والمستقبل، بحضور الدكتور سيد الشرقاوي، رئيس الجامعة، وعمداء الكليات ومئات الطلاب، حيث راعت الجامعة التباعد الاجتماعي بين الطلاب والإجراءات الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا.

وأضاف الوزير السابق، أن دخل السياحة قبل جائحة كورونا وصل لأعلى معدل في مصر، إذ بلغ 14 مليار دولار، وكان أفضل من السنوات السابقة لعام 2011، وكانت مصر مقبلة على موسم سياحي 2020 من أفضل المواسم السياحية، إلا أنه توقف بسبب الجائحة، وخسرنا ذلك المبلغ العائد من السياحة.

كما تواكب مع هذه الأزمة، انخفاض أسعار النفط، رغم أنه شيء إيجابي بالنسبة لدولة مستوردة، لكن هناك كثير من المصريين العاملين في دول الخليج، التي تعتمد بنسبة كبير على إنتاج البترول، وبالتالي تأثرت تحويلات المصريين في الخارج في السنة المالية 2019- 2020.

وعقب قائلا، إن كل التقارير الدولية والمؤسسات الاقتصادية أكدت أن مصر لم تتأثر بقوة بجائحة كورونا، وكانت أفضل حالا بسبب الإصلاحات الحقيقية التي جرى تنفيذها في نوفمبر عام 2016.

وتحدث العربي عن معدلات الفقر، موضحا أنه للمرة الأولى منذ 20 عاما ينخفض معدل الفقر في مصر، نتيجة لمعدل النمو وزيادة دخل الفرد في العام المالي 2019-2020، بعد ظهور ثمار الإصلاح الاقتصادي في مصر.

وأضاف أننا في مصر مشكلتنا هي الدخول منخفضة، والتحدي الحقيقي هو زيادة الدخول وتحسين مستوياتها، في إشارة إلى أن أسعار السلع في مصر ليست مرتفعة مقارنة بما يناظرها في النوع والجودة في الخارج.