منها هتك عرض ودعم الإرهاب.. 4 اتهامات واجهها السويركي

سيرة ذاتية مليئة بالحكايات والاتهامات، التي لم يتخيلها أحد أن تكون صاحب واحدة من أكبر سلاسل المحال التجارية فى مصر، وهو سيد رجب السويركي، مالك سلسلة محال التوحيد والنور.

لم تكن الوقائع المتهم فيها السويركي، بشأن الانضمام لجماعة إرهابية وتمويل أنشطتها بملايين الجنيهات، عبر ضخ أموال في حسابات قيادات بالجماعة، بالإضافة إلى تقديم مساعدات عينية تقدر قيمتها بملايين الجنيهات، هي النقطة السوداء الوحيدة في سيرته الذاتية.

سبقت تلك الواقعة، 3 حكايات أخرى، اقترن بها اسم سيد رجب السويركي، مالك سلسلة محال التوحيد والنور، ففي عام 2002، تم اتهام سيد السويركي في الجمع بين أكثر من خمس زوجات في آن واحد، وحكمت المحكمة بسجنه لمدة 7 سنوات بتهم الجمع بين خمس زوجات في وقت واحد، وتزويره في قسائم الطلاق والزواج بمساعدة مأذونين شرعيين، إلا أنه تم تخفيف الحكم لـ3 سنوات بعد الاستئناف عام 2003.

اتهام السويركي في هتك عرض فتاة بغير رضاها

أما ثالث واقعة، عندما واجه السويركي العديد من الاتهامات منها هتك عرض فتاة بغير رضاها، والزواج من فتاة قاصر من خلال التزوير في محضر رسمي، والجمع بين 5 زوجات في عدة مطلقته الرابعة.

فيما جاء رابع اتهام طال مالك محال التوحيد والنور، في عام 2014، بعد تهمة إهانة علم مصر، وتمت إحالته لمحكمة الجنح طبقا للقانون رقم 41 لسنة 2014، الذي أصدره الرئيس السابق عدلي منصور.

القبض على سيد السويركي مالك سلسلة محال التوحيد والنور

وكانت مصادر أكدت، أن القبض على السويركى، جاء عقب تقنين الإجراءات القانونية والحصول على إذن قضائى بضبطه وإحضاره، ثم توجهت قوة أمنية إلى مقر إقامته بمحافظة الجيزة، وقبض عليه من داخل منزله بـ"الجلابية".

وأوضحت المصادر، أن الاتهامات تمحورت حول رصد تمويله لجماعة الإخوان الإرهابية، منذ عدة سنوات، تعود إلى ما قبل اعتلائهم السلطة، وتمويل أنشطة وفعاليات للجماعة، وضخ أموالا فى حسابات قيادات بها، ثم تقديم مساعدات عينية، وإخفاء أموال واستثمارها فى أنشطته التجارية.