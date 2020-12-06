فيديو.. اللحظات الأخيرة لعريس إسنا في "ليلة الحنة" قبل وفاته

تداول أصدقاء الشاب محمود الجرجاوي، العريس الشاب الذي توفي ليلة الحناء قبل ساعات من زفافه، فيديو له خلال طقوس ليلة الحناء الشهيرة، التي تتميز بها مدينة إسنا، مسقط رأس العريس المتوفى.

ويوضح الفيديو الدقائق الأخيرة للعريس الشاب، 26 عاما، أثناء تلطيخ جسده بالكامل بالحناء، من قبل أصدقائه وأقاربه على أنغام أغاني المهرجانات، وسط تجمع الأطفال وأصدقائه الذين أطلقوا ألعاب الألوان، من خلال طفايات الحريق وهي طقوس تشهدها كل ليالي الحناء في مدينة إسنا جنوب الأقصر.

ولقى الفيديو تفاعلا كبيرا من أبناء الأقصر الذين لم يصدقوا حتى الآن أن العريس الشاب الذي كان يستعد لارتداء بدلة الزفاف شُيع بالملابس البيضاء إلى مثواه الأخير.

وكان الآلاف من أهالي مدينة إسنا، حرصوا على المشاركة في تشييع جثمان العريس الشاب الذي وافته المنية أثناء "الحنة"، قبل استعداده لحفل الزفاف، حيث توفي متأثرا بإصابته بأزمة قلبية مفاجئة.

ونعى شباب بإسنا فقيدهم، حيث قال أيمن عبد المعز، أحد المشاركين فى حنة العريس المتوفي، أنه كان دمث الخلق ومقرب من أغلب شباب منطقته ويشهد له الجميع بالخير، مضيفا أن ما حدث، نزل على رؤوسهم كالصاعقة، "لم يشكو من قبل من أي مرض وكان بصحة جيدة، ولكنها إرادة الله التي لا يملك أحد الاعتراض عليها".

وأضاف عبدالعزيز، أن العريس المتوفى أسس سوبرماركت تمهيدا لبدء حياته الجديدة، مشيرا إلى أن عروسه في حاله نفسية سيئة ولم تتوقف عن البكاء ولم تصدق أن عريسها توفى حتى الآن".

وأكمل، "والده ووالدته فى حالة سيئة أيضا، ووالده رجل بسيط وللعريس الراحل شقيق واحد وأخت واحدة توفيت بعد زفافها بسنوات قليلة.

وكانت الأقصر شهدت واقعة مماثلة منذ عام تقريبا عندما توفى شاب خلال توزيع بطاقات الدعوة لعرسه وفي ليلة الحناء أيضا، وبستكة قلبية، ولم يكن يعاني من أي امراض مزمنة.