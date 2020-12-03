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الفرح تحول لمأتم.. وفاة عريس فى ليلة حنته بالأقصر

كتب:

محمد عبد اللطيف الصغير
08:02 م | الخميس 03 ديسمبر 2020
وفاة عريس ارشيف

وفاة عريس ارشيف

تحولت ليلة حناء فى مدينة إسنا جنوب الأقصر اليوم إلى مأتم وليلة حزن بعد وفاة العريس خلال احتفاله مع أصدقائه وأقاربه.

وتوفى العريس مساء اليوم بسكتة قلبية خلال الاحتفال وعقب طقوس الحناء المعروفة فى الصعيد حيث تم نقله للمستشفى ولفظ أنفاسه الأخيرة قبل دخولها.

وقال محمد يس، أحد أبناء اسنا ، أن العريس  محمود . ح . ا ، فى العقد الثالث من عمره لم يكن يعاني من أى أمراض مزمنة، ويتمتع بصحة جيدة للغاية، وكان مقرر له الزفاف على عروسه غدا الجمعة إلا أن القدر لم يمكنه من تحقيق هذا الحلم الذى طال انتظاره.

وأضاف أن المئات يتجمعون الآن أمام مستشفي إسنا لإنهاء إجراءات الدفن ومن ثم تشييع جثمان العريس غير مصدقين ما حدث حيث كان يتأهب الجميع للاحتفال حتى الصباح .

وأكد يس أنه تم تجهيز ديوان عائلته لتلقي العزاء بدلا من فتح قاعة الأفراح لتلقي التهانى لتتحول الزغاريد إلى صراخ وبكاء.

 

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