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النيابة تعاين حريق "أبو الريش".. وتنتدب المعمل الجنائي

كتب:

خالد فهمي
05:56 م | الأحد 06 ديسمبر 2020
صورة من عملية الإطفاء

صورة من عملية الإطفاء

انتقل فريق من النيابة العامة إلى مستشفى أبو الريش الياباني، لمعاينة مكان حريق محدود، نشب بسبب ماس كهربائي بالطابق الأخير، ولم يسفر عن إصابات أو خسائر في الأراوح. 

وعاينت النيابة العامة مكان الحريق، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي، للوقوف على أسباب الحريق، وإعداد تقرير بها، وإرساله للنيابة العامة، للتأكد من وجود شبهة جنائية في الحادث من عدمه، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة. 

وتمكنت الحماية المدنية، من السيطرة على الحريق الذي نشب في مخزن بالطابق الأخير في المستشفى، وحالت دون امتداده للغرف المجاورة.

وتلقت الحماية المدنية بلاغا بالحادث، وهرعت عربات الإطفاء إلى هناك، إحداها مزودة بسلم للسيطرة على الحرائق في الطوابق المرتفعة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

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