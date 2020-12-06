قبيلة الجميعات بمطروح تعقد مؤتمرا شعبيا كبيرا للم الشمل (صور)

دعت عائلة السويطية بقبيلة الجميعات بمطروح، أكبر قبائل مطروح، إلى مؤتمر شعبي كبير، يضم جميع أبناء القبيلة، وعلى رأسهم العمد وشيوخ وعواقل القبيلة، للم الشمل ونبذ الخلافات التي فرقتهم على مدار الفترة الماضية، في سابقة هي الأولى من نوعها.

وقال إدريس أبوالسويطية، عمدة القبيلة، "بحمدلله وتوفيقه كنا في الموعد في أول تجمع قبلي، للم الشمل لعائلة السويطية بقبيلة الجميعات، في مبادرة هي الأولى من نوعها، ونبذ أي خلافات داخلية، مع التأكيد على احترام كل ما يصدر من عمدة وشيخ وعواقل وحل أي خلاف بين أبناء القبيلة الواحدة".

وأضاف العمدة، اليوم الأحد، في تصريح خاص لـ"الوطن" أن هناك بعض عواقل القبيلة ساهموا في لم هذا الشمل، من أجل التسامح والتصالح فيما بيننا، وأن نكون يدا واحدة، من أجل العمل على نشر ثقافة السلام، والوقوف على قلب رجل واحد خلف الدولة وقيادتها السياسية.

وتابع، "أقدم كل الشكر والعرفان لكل من ساهم في هذا الجمع الكريم، ونتمنى من جميع القبائل وعائلات مطروح اتخاذ خطوات جدية للوحدة والاتحاد خلف قياداتهم، خاصة وأن مطروح تتميز بوحدتها وهي "وحدة الصف" وأتمنى أن يحافظ عليها الجميع، وأن يعطوا صورة للأبناء حتى يستلموا الراية دون وجود نوايا سوادء، وأن يحافظوا على هذا الود والوحدة بيننا بشكل متصل، والابتعاد عن الفتن التي تساهم في الانشقاق".

وتجمع أبناء القبيلة ببيت عرب في منطقة القصر، محل إقامتهم، غربي مدينة مرسى مطروح، وتحدث عواقل القبيلة وأعيانها، بحضور لفيف من تجمع القبيلة، كبارها وشبابها، وتعاهد الجميع على نبذ أية خلافات وراء ظهورهم، ووحدة الصف، في أجواء سادها الود والمحبة، أشبه بالعرس القبلي.

وتناول الحضور "الشاي الزردة" الذي تشتهر به مطروح، وجلس الشباب مع عمدهم وشيوخهم، ومع بعضهم البعض في أجواء عكست مدى الترابط واللحمه فيما بينهم.