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التفاصيل الكاملة لفعاليات اليوم السادس لمهرجان القاهرة السينمائي

كتب:

محمود الرفاعى
06:12 ص | الإثنين 07 ديسمبر 2020
مهرجان القاهرة

مهرجان القاهرة

تنشر "الوطن" تفاصيل فعاليات اليوم السادس لمهرجان القاهرة السينمائي لدورته الـ 42 والمقام بدار الأوبرا المصرية، حتى العاشر من شهر ديسمبر الجاري.

المسرح الكبير

2:30 50 أو حوتان يجتمعان على الشاطئ المسرح الكبير

5:30 جاجارين المسرح الكبير

8:00 أرض الرحل المسرح الكبير

 المسرح الصغير

12:30 نحن من هناك المسرح الصغير

3:30 أرواح جولييت المسرح الصغير

6:30 الأفضل لم يأتِ بعد المسرح الصغير

9:30 الحرب الثالثة المسرح الصغير

 مسرح الهناجر

12:30 ثمانية ونصف مسرح الهناجر

3:30 سينما الغد 3 مسرح الهناجر

7:00 منفي مسرح الهناجر

9:30 طفل مسرح الهناجر

 مسرح we

6:30 حظر تجول مسرح we

9:30 دروس اللغة الألمانية مسرح we

 أوديون 1

4:30 مؤتمر أوديون 1

7:30 المُريد أوديون 1

10:00 عاش يا كابتن أوديون 1

 أوديون 2

1:00 سينما الغد 2 أوديون 2

4:00 وحوش تنبش في القش أوديون 2

7:00 تحت السماوات والأرض أوديون 2

10:00 اسمي بغداد أوديون 2

 

جدول الفعاليات في أيام القاهرة لصناعة السينما

11:00 محامي المبدعين " الجانب التجاري والعناصر القانونية في صناعة الأفلام " فندق ماريوت – القاهرة

12:30 حوار مع " رئيس لجنة تحكيم المهرجان، المخرج ألكسندر سوكوروف " دار الأوبرا المصرية

1:00 حلقة نقاشية " أصعب مما تبدو عليه ... صناعة الأفلام القصيرة بين الفن والسوق" فندق ماريوت – القاهرة

3:00 حلقة نقاشية "قصة نجاح فيو" شركات خدمات الفيديو عبر الطلب في الشرق الأوسط فندق ماريوت - القاهرة

4:30 محاضرة "التمرد الطبيعي.. محاضرة يقدمها المؤلف الروسي الكبير أندريه كونشالوفسكي" دار الأوبرا المصرية

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