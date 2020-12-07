التفاصيل الكاملة لفعاليات اليوم السادس لمهرجان القاهرة السينمائي
كتب:
محمود الرفاعى
06:12 ص | الإثنين 07 ديسمبر 2020
مهرجان القاهرة
تنشر "الوطن" تفاصيل فعاليات اليوم السادس لمهرجان القاهرة السينمائي لدورته الـ 42 والمقام بدار الأوبرا المصرية، حتى العاشر من شهر ديسمبر الجاري.
المسرح الكبير
2:30 50 أو حوتان يجتمعان على الشاطئ المسرح الكبير
5:30 جاجارين المسرح الكبير
8:00 أرض الرحل المسرح الكبير
المسرح الصغير
12:30 نحن من هناك المسرح الصغير
3:30 أرواح جولييت المسرح الصغير
6:30 الأفضل لم يأتِ بعد المسرح الصغير
9:30 الحرب الثالثة المسرح الصغير
مسرح الهناجر
12:30 ثمانية ونصف مسرح الهناجر
3:30 سينما الغد 3 مسرح الهناجر
7:00 منفي مسرح الهناجر
9:30 طفل مسرح الهناجر
مسرح we
6:30 حظر تجول مسرح we
9:30 دروس اللغة الألمانية مسرح we
أوديون 1
4:30 مؤتمر أوديون 1
7:30 المُريد أوديون 1
10:00 عاش يا كابتن أوديون 1
أوديون 2
1:00 سينما الغد 2 أوديون 2
4:00 وحوش تنبش في القش أوديون 2
7:00 تحت السماوات والأرض أوديون 2
10:00 اسمي بغداد أوديون 2
جدول الفعاليات في أيام القاهرة لصناعة السينما
11:00 محامي المبدعين " الجانب التجاري والعناصر القانونية في صناعة الأفلام " فندق ماريوت – القاهرة
12:30 حوار مع " رئيس لجنة تحكيم المهرجان، المخرج ألكسندر سوكوروف " دار الأوبرا المصرية
1:00 حلقة نقاشية " أصعب مما تبدو عليه ... صناعة الأفلام القصيرة بين الفن والسوق" فندق ماريوت – القاهرة
3:00 حلقة نقاشية "قصة نجاح فيو" شركات خدمات الفيديو عبر الطلب في الشرق الأوسط فندق ماريوت - القاهرة
4:30 محاضرة "التمرد الطبيعي.. محاضرة يقدمها المؤلف الروسي الكبير أندريه كونشالوفسكي" دار الأوبرا المصرية