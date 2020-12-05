أندرو محسن: محمود ياسين قيمة كبيرة وندرس تكريمه في ختام مهرجان القاهرة

أوضح الناقد أندرو محسن منسق المكتب الفني لـ مهرجان القاهرة السينمائي، ومدير مسابقة "سينما الغد"، أن إدارة المهرجان تدرس في الفترة الحالية تكريم الفنان الراحل محمود ياسين خلال ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42.

وأضاف أندرو لـ"الوطن" أن الفنان محمود ياسين قيمة فنية كبيرة ويعد واحدا من كبار فنانين السينما المصرية، وعن سبب عدم تكريمه خلال افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي أوضح "أندرو" أن لكل دورة من المهرجان يكن لها حساباتها المختلفة وترتيباتها منذ فترة طويلة قبل بدء الفعاليات.

يذكر أن السيناريست عمرو محمود ياسين استنكر تجاهل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، لوالده الفنان الراحل محمود ياسين، قائلًا: "ربما لا تعلم الإدارة قيمة محمود ياسين السينمائية، وأنه أحد روادها الذي قدّم ما يُقارب الـ170 فيلمًا".

وكتب عمرو، عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك": "ناس بتسألني وتتساءل عمومًا كيف لا يكرم مهرجان القاهرة السينمائي وهو المهرجان الأول والرسمي لمصر اسم الفنان محمود ياسين بهذه الدورة، وقد رحل قبل انطلاق المهرجان بحوالي 40 يوما؟.. وأنا لا أملك إجابة عن هذا الأمر.. وإن كان قد سبق في دورات سابقة وفي عهد إدارت أخرى أن أهدت إدارة المهرجان دورتها لأسماء نجوم كبيرة رحلوا في نفس العام".

وتابع: "يفترض عندما يرحل عن دنيانا قبل انطلاق المهرجان ببضعة أسابيع، أن نرى بالافتتاح شيء ما.. إشارة ما لرحيل أحد أيقونات السينما المصرية والعربية.. ولكن البعض يبدو وكأنه لا يعلم.. أو لا يعرف.. أو غير مهتم أو غير مدرك.. أو أي حاجة"، مضيفا: "عموما اسم محمود ياسين، محفور في ذاكرة ووجدان كل محب للسينما.. ولكن وجب التعقيب على هذا الأمر بعد أن أثير من خلال محبيه وجمهوره.. رحم الله الوالد وأسكنه فسيح جناته".

وكانت الفنانة شهيرة، أبدت دهشتها من تجاهل مهرجان القاهرة السينمائي، لزوجها الفنان الراحل محمود ياسين، رغم إقامة الدورة الحالية الـ42، بعد أسابيع قليلة من وفاته، وقالت شهيرة، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إنها لم تتابع حفل افتتاح هذه الدورة أو فعالياته، ولكنها فوجئت بمنشورات استهجان كثير من جمهور زوجها لتجاهل المهرجان الاحتفاء به.

وتابعت: "أعتبر ما حدث سقطة كبيرة من إدارة المهرجان ورئيسه محمد حفظي، لأن محمود ياسين، كان نجما استثنائيا بشهادة الجميع".