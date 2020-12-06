بالصور.. هنادي مهنا وأحمد خالد صالح على ريد كاربت "القاهرة السينمائي"

ظهر الفنان أحمد خالد صالح وزوجته الفنانة هنادي مهنا، على ريد كاربت إحدى الحفلات الخاصة التي أقامها مهرجان القاهرة السينمائي.

وشهد ريد كاربت الشركة الخاصة حضور عدد كبير من نجوم الفن أمثال عمر قاسم وليلى زاهر ومريم الخشت وآخرين.

وانطلق حفل افتتاح الدورة الـ 42 لمهرجان القاهرة السينمائي، مساء الأربعاء الماضي، بعرض الفيلم البريطاني "الأب"، إخراج فلوريان زيلر، وخصص المهرجان، الخميس الماضي، عرضا ثانيا لـ"الأب"، في التاسعة مساء، بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، بالإضافة إلى عرض ثالث في التاسعة مساء الجمعة، بمسرح WE، حتى يتيح لجمهور القاهرة الذي لم يتمكن من حضور حفل الافتتاح، أن يستمتع بمشاهدة الفيلم.

واختار مهرجان القاهرة السينمائي، الفنان تامر حسني، لتقديم حفل افتتاح المهرجان المقرر إقامته فى دار الأوبرا المصرية.

وقدم "حسني"، أغنية بعنوان "الدنيا فيلم" والتي يتعاون فيها مع الشاعرة منة القيعي، والموزع والمنتج الموسيقي اللبناني الكبير جان ماري رياشي، بينما يلحنها الفنان إيهاب عبدالواحد.

وقال محمد حفظي، رئيس النسخة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي، إنه منذ ظهور وباء فيروس كورونا، يعرفون جيدًا أنهم سينظمون دورة في ظروف خاصة، وتعلموا من المهرجانات السابقة، واتبعوا إجراءات وزارة الصحة والسكان.

واختارت إدارة المهرجان المخرج والسيناريست الروسي أليكساندر سوكوروف ليكون رئيس لجنة تحكيم المسابقة الدولية، والذي يعد أحد أبرز المخرجين المعاصرين في روسيا، ومن الأعضاء، كريم إينوز، مخرج وكاتب وفنان بصري برازيلي فازت أفلامه بالعديد من الجوائز في جميع أنحاء العالم، والمخرج الألماني برهان قرباني، التي حازت أفلامه القصيرة على العديد من الجوائز الدولية، والمنتج السينمائي جابي خوري والرئيس التنفيذي لشركة أفلام مصر العالمية، والفنانة لبلبة، والكاتبة المكسيكية نايان جونزاليز نورفيند، والمخرجة الفلسطينية نجوى نجار.

ومن جانبها، أعربت الفنانة الكبيرة لبلبة، عن سعادتها بمشاركتها كعضو لجنة تحكيم في المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بدورته الثانية والأربعين، المقرر إقامتها خلال الفترة من 2 إلى 10 ديسمبر المقبل، داخل دار الأوبرا المصرية.