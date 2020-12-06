الراتب يصل لـ3500 جنيه.. "القوى العاملة" توفر 3737 وظيفة في ديسمبر

أعلنت وزارة القوى العاملة، توفير عدد 3737 وظيفة بالقطاع الخاص، براتب يبدأ من 1200 جنيه، ويصل إلى 3500 جنيه، وفي بعض الوظائف، يرتفع الدخل حسب الخبرة والمؤهلات.

وتستعرض "الوطن"، ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، نشرة توظيف وزارة القوى العاملة للوظائف الشاغلة خلال شهر ديسمبر الجاري..

تسجيل رغبة العمل عبر موقع وزارة القوى العاملة

وفق بيان الوزارة، ننشر عددا من الوظائف شهريًا، التي يمكن الالتحاق بأي منها، من خلال معرفة طريقة التواصل، لكن في حالة لم تكن الوظائف مناسبة، فيمكن للشباب الراغب في مهنة محددة، تسجيل استمارة عبر موقع الوزارة، ليتم إبلاغه فور توفر الوظيفة المناسبة من هنــــا.

حيث يمكنهم ملء بياناتهم الشخصية في الاستمارة المتاحة، على أن يتحمل كل طالب أو راغب في الوظيفة المسؤولية القانونية الكاملة عن صحة البيانات التي يدلي بها.

وظائف شهر ديسمبر من وزارة القوى العاملة

وقالت الوزارة، عبر النشرة القومية للتشغيل، إن الوظائف متاحة ابتداء من شهر ديسمبر المقبل، فضلًا عن وجود وظائف أخرى شاغرة من إعلان النشرة القومية للتشغيل التي تصدرها الإدارة المركزية للتشغيل التابعة لوزارة القوى العاملة.

وأضافت الوزارة أن الوظائف المتاحة خلال شهر ديسمبر المقبل في الأماكن الآتية:

- لولو ماركت (التجمع الخامس - بجوار أكاديمية الشرطة - مول تاون بلازا)، والراتب يُحدد حسب المقابلة.

-سينا مصر للأمن والحراسة (11 ش نوبار - بجوار الشبراوي - محطة متور سعد زغلول )، والرواتب تتراوح من 2300 إلى 3500 جنيه.

- شركة حراسات للأمن والحراسة (34 شارع عبدالخالق ثروت - وسط البلد - القاهرة ) بمرتبات 2600 جنيه.

- شركة بريجو للاغذية (9 عمارات العبور - صلاح سالم -اعلى البنك الاهلي المصري- الدور العاشر) بمرتبات تتراوح من 2400 جنيه إلى 2700 جنيه.

- شركة ليوني وارنج سيتمينز لضفائر السيارات (المنطقة الحرة - مدينة نصر) بمرتبات تبدأ من 2400 جنيه.

- شركة صحارا للطباعة (المنطقة الحرة - مدينة نصر) بمرتبات ثابتة + إضافي، ويتحدد الراتب حسب المقابلة الشخصية.

- شركة إيمكو للملابس الجاهزة (المنطقة الحرة العامة - مدينة نصر) بمرتبات تبدأ من 2100 جنيه وتصل إلى 2600 جنيه، وتُقبل 5% من ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة القادرين على العمل.