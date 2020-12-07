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محمود مسلم

للمحامين.. اعرف الأوراق المطلوبة للقيد والنقل بجداول النقابة الأربعة

كتب:

إسراء سليمان
06:20 ص | الإثنين 07 ديسمبر 2020
نقابة المحامين

نقابة المحامين

حدد نقابة المحامين، الأوراق المطلوبة والاشتراطات للقيد بجداول المحامين، سواء (جدول عام ـ ابتدائي ـ استئناف ـ نقض)، "الوطن" تستعرض كافة الأوراق في السطور القادمة.

ـ الأوراق المطلوبة للقيد أول مرة  كـ(جدول عام) وتقدم الأوراق من صاحب الشأن شخصيا.

1 ـ شهادة ميلاد كمبيوتر.

2 ـ صحيفة الحالة الجنائية حديثة وموجهة للنقابة.

3 ـ شهادة عن السمعة وغيرها من البيانات.

4 ـ إيصال من النقابة بسداد رسوم القيد من إدارة التحصيل.

5 ـ شهادة النجاح في الليسانس (لا تقبل إفادة).

6 ـ أصل شهادة الثانوية العامة.

7 ـ شهادة حديثة للمعاملة العسكرية أو تأدية الخدمة العسكرية.

8 ـ شهادة من مكتب المحامي الذي سيتدرب بمكتبه على ان يكون درجة قيده استئناف أو نقض مصدقا عليها من النقابة الفرعية.

9 ـ عدد 6 صور شخصية بالزي الرسمي + صورة بطاقة الرقم القومي.

10 ـ شهادة تحركات من ِإدارة الجوازات.

11 ـ شهادة من التأمينات طباعة كمبيوتر (معتمد).

12 ـ نموذج الكشف الطبي من النقابة العامة.

 

ـ الأوراق المطلوبة للقيد الابتدائي (تقدم الأوراق من صاحب الشأن شخصيا)

1 ـ صورة البطاقة الضريبية مع الاطلاع على الأصل + صورة من بطاقة الرقم القومي (بمهنة محام).

2 ـ إيصال سداد الرسوم من إدارة التحصيل.

3 ـ شهادة تعديل قيد من السجلات وذلك بعد سداد الرسوم بالنقابة.

4 ـ المعاملة العسكرية أو الإعفاء النهائي إذا لم يقدم من قبل أو تم سحبه ولم يرد.

5 ـ شهادة إنهاء تدريب من المحامي الذي تم التدريب بمكتبه ثم اعتمادها من النقابة الفرعية التابع لها.

6 ـ شهادة تحركات من إدارة الجوازات.

7 ـ برنتر تأمينات قطاع عام وخاص وقطاع حكومي.

ـ الأوراق المطلوبة للقيد بالاستئناف (تقدم الأوراق من صاحب الشأن شخصيا)

1 ـ شهادة بعنوان المكتب من النقابة الفرعية التابع لها.

2 ـ صورة البطاقة الضريبية مع الاطلاع على الأصل.

3 ـ صورة بطاقة الرقم القومي (بمهنة محام).

4 ـ إيصال سداد الرسوم.

5 ـ شهادة تعديل قيد من إدارة السجلات بالنقابة.

 

6 ـ برنتر تأمينات قطاع عام وخاص وقطاع حكومي.

 

7 ـ شهادة تحركات من إدارة الجوازات.

 

8 ـ المعاملة العسكرية أو الإعفاء النهائي إذا لم يقدم من قبل أو تم سحبه ولم يرد.

 

ـ الأوراق المطلوبة للقيد بالنقض

1 ـ صورة البطاقة الشخصية.

 

2 ـ صورة البطاقة الضريبية.

 

3 ـ صورة الكارنيه

 

4 ـ برينتر تأمينات

 

5 ـ عدد عشر مذكرات أو صحف مقدمة لمحكمة استئناف صور رسمية + كشف مختوم من المحكمة المقدم منها الصحف الرسمية.

 

6 ـ شهادة تحركات.

 

7 ـ شهادة بعدم صدور أحكام تأديبية.

 

ـ بالنسبة لمحامي القطاع العام.

 

موافقة الشئون القانونية ـ بيان بالإجازات بدون مرتب ـ بيان بالجزاءات ـ بيان حالة وظيفية ـ توكيل جهة العمل ـ برنتر تأمينات ـ عدد عشر مذكرات أو صحف مقدمة لمحكمة استئناف صور رسمية + كشف مختوم من المحكمة المقدم منها الصحف الرسمية ـ شهادة بعدم صدور أحكام تأديبية.

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