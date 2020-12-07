للمحامين.. اعرف الأوراق المطلوبة للقيد والنقل بجداول النقابة الأربعة
كتب:
إسراء سليمان
06:20 ص | الإثنين 07 ديسمبر 2020
نقابة المحامين
حدد نقابة المحامين، الأوراق المطلوبة والاشتراطات للقيد بجداول المحامين، سواء (جدول عام ـ ابتدائي ـ استئناف ـ نقض)، "الوطن" تستعرض كافة الأوراق في السطور القادمة.
ـ الأوراق المطلوبة للقيد أول مرة كـ(جدول عام) وتقدم الأوراق من صاحب الشأن شخصيا.
1 ـ شهادة ميلاد كمبيوتر.
2 ـ صحيفة الحالة الجنائية حديثة وموجهة للنقابة.
3 ـ شهادة عن السمعة وغيرها من البيانات.
4 ـ إيصال من النقابة بسداد رسوم القيد من إدارة التحصيل.
5 ـ شهادة النجاح في الليسانس (لا تقبل إفادة).
6 ـ أصل شهادة الثانوية العامة.
7 ـ شهادة حديثة للمعاملة العسكرية أو تأدية الخدمة العسكرية.
8 ـ شهادة من مكتب المحامي الذي سيتدرب بمكتبه على ان يكون درجة قيده استئناف أو نقض مصدقا عليها من النقابة الفرعية.
9 ـ عدد 6 صور شخصية بالزي الرسمي + صورة بطاقة الرقم القومي.
10 ـ شهادة تحركات من ِإدارة الجوازات.
11 ـ شهادة من التأمينات طباعة كمبيوتر (معتمد).
12 ـ نموذج الكشف الطبي من النقابة العامة.
ـ الأوراق المطلوبة للقيد الابتدائي (تقدم الأوراق من صاحب الشأن شخصيا)
1 ـ صورة البطاقة الضريبية مع الاطلاع على الأصل + صورة من بطاقة الرقم القومي (بمهنة محام).
2 ـ إيصال سداد الرسوم من إدارة التحصيل.
3 ـ شهادة تعديل قيد من السجلات وذلك بعد سداد الرسوم بالنقابة.
4 ـ المعاملة العسكرية أو الإعفاء النهائي إذا لم يقدم من قبل أو تم سحبه ولم يرد.
5 ـ شهادة إنهاء تدريب من المحامي الذي تم التدريب بمكتبه ثم اعتمادها من النقابة الفرعية التابع لها.
6 ـ شهادة تحركات من إدارة الجوازات.
7 ـ برنتر تأمينات قطاع عام وخاص وقطاع حكومي.
ـ الأوراق المطلوبة للقيد بالاستئناف (تقدم الأوراق من صاحب الشأن شخصيا)
1 ـ شهادة بعنوان المكتب من النقابة الفرعية التابع لها.
2 ـ صورة البطاقة الضريبية مع الاطلاع على الأصل.
3 ـ صورة بطاقة الرقم القومي (بمهنة محام).
4 ـ إيصال سداد الرسوم.
5 ـ شهادة تعديل قيد من إدارة السجلات بالنقابة.
6 ـ برنتر تأمينات قطاع عام وخاص وقطاع حكومي.
7 ـ شهادة تحركات من إدارة الجوازات.
8 ـ المعاملة العسكرية أو الإعفاء النهائي إذا لم يقدم من قبل أو تم سحبه ولم يرد.
ـ الأوراق المطلوبة للقيد بالنقض
1 ـ صورة البطاقة الشخصية.
2 ـ صورة البطاقة الضريبية.
3 ـ صورة الكارنيه
4 ـ برينتر تأمينات
5 ـ عدد عشر مذكرات أو صحف مقدمة لمحكمة استئناف صور رسمية + كشف مختوم من المحكمة المقدم منها الصحف الرسمية.
6 ـ شهادة تحركات.
7 ـ شهادة بعدم صدور أحكام تأديبية.
ـ بالنسبة لمحامي القطاع العام.
موافقة الشئون القانونية ـ بيان بالإجازات بدون مرتب ـ بيان بالجزاءات ـ بيان حالة وظيفية ـ توكيل جهة العمل ـ برنتر تأمينات ـ عدد عشر مذكرات أو صحف مقدمة لمحكمة استئناف صور رسمية + كشف مختوم من المحكمة المقدم منها الصحف الرسمية ـ شهادة بعدم صدور أحكام تأديبية.