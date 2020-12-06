خبير أمن معلوماتي: لدينا "أمية رقمية" وهذا سبب زيادة جرائم الإنترنت

قال اللواء محمود الرشيدي، مساعد وزير الداخلية الأسبق لأمن المعلومات، إنه لا يجب الخوف من الجرائم التي تتم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى المواطنين الذين يتعرضون للمضايقات، عبر تلك الوسائط، التوجه وتحرير محضر في مباحث الإنترنت.

وأضاف "الرشيدي"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم" الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية "الحياة"، أن مصر بها أمية رقمية، وهو ما يعزز من عمل "الهاكرز" في الإيقاع بضحاياهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح أن كثيرا من البلاغات تصل إلى المباحث، وتقوم الوزارة باختيار أفضل الضباط حتى يعملوا بمباحث الإنترنت، للحفاظ على أعراض المواطنين ولمنع الجرائم التي تحدث عبر تلك الوسائل.

وأكد أنه تم إصدار القانون 175 لسنة 2018 لمواجهة كل الجرائم التي قد تقع على الإنترنت، كما صدر قانون آخر لحماية المعلومات الشخصية للمواطنين وعدم التفريط فيها من أي جهة، مضيفا "زيادة جرائم الإنترنت سببها زيادة استخدام الناس للإنترنت".

وأشار إلى أن الفترة الحالية هي عصر المعلومات، ومن خلال تلك المعلومات يتم استغلال المعلومات الخاصة بالأفراد للهجوم على المعلومات الشخصية من أجل الابتزاز أو بيع المعلومات لجهات استخباراتية، "حذارى من استخدام المعلومات الصحيحة على مواقع التواصل الاجتماعي".

مستخدمة فيسبوك: "هددوني لأني بنشر تأييدي للدولة"

وقالت فرح مبارك، إحدى ضحايا الاستخدام السلبي للتكنولوجيا، إنها عندما تقوم بنشر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي مؤيدة للدولة المصرية والقيادة السياسية، دائما ما يرسل لها البعض رسائل ترهيب وسباب، جراء نشرها لمثل تلك المنشورات، "بيقولولي شيلي الكلام ده، وأنا مؤيدة للدولة".

وأضافت "مبارك"، خلال استضافتها بالبرنامج، أنها قامت في أعقاب ذلك بالتقاط صور من هؤلاء الأشخاص الذين يقوموا بإرسال الرسائل لها على حسابها الرسمي.

وأوضحت أن ما حدث لها مؤخرا، أجبرها على أخذ حذرها في الأيام المقبلة، حيث نجح أحدهم في اختراق معلوماتها ومن ثم قام بإغلاق صفحتها.