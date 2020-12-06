"دور التكنولوجيا في التغلب على فيروس كورونا" ندوة بجامعة الفيوم

شهدت الدکتورة رانیا أبو السعود، عمید کلیة الحاسبات والمعلومات بجامعة الفيوم، والدکتور سمیة سید جودة، وکیل الكلیة لشؤون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة، اليوم الأحد، ندوة بعنوان "الآثار السلبیة لفیروس کورونا المستجد وکیفیة التغلب علیها باستخدام تكنولوجیا المعلومات".

حاضر خلال الندوة، الدکتور مصطفی ثابت، المدرس بقسم نظم المعلومات، بحضور عدد من الإداريين والطلاب، تحت رعایة الدکتور أحمد جابر شدید، رئيس جامعة الفیوم.

وأشادت الدكتورة رانیا أبو السعود، بالندوة وأهمیتها لطلاب الحاسبات وتكنولوجیا المعلومات، وذلك في تحویل المحنة إلى منحة، وتحویل العقبات إلى فرص لخدمة المجتمع، ومنها دور جامعة الفیوم في تصمیم برنامج الکشف المبكر عن فیروس کورونا.

کما أکدت الدكتورة سمیة سید، أن جائحة فيروس کورونا المستجد غیرت نمط الحیاة والتعلیم وأدت إلى تفعیل تكنولوجیا المعلومات في كافة مناحي الحياة.

وناقش الدکتور مصطفی ثابت، الآثار السلبیة لفیروس "کورونا" باعتبارها أزمة خانقة أثرت على العالم أجمع في مختلف المجالات الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة والنفسیة.

وأشار ثابت، إلى أنّ الإبداع هو الحل في مثل هذه الظروف؛ حيث ساهمت جائحة فيروس کورونا في جعل قطاع تکنولوجیا المعلومات هو الأول في العالم وتحولت جميع الخدمات إلى الاستخدام الرقمي، ومنها ما قامت به مصر من إنشاء أکبر مستودع للبیانات في الشرق الأوسط بالعاصمة الإداریة.

على جانب آخر، نظمت كلية دار العلوم بجامعة الفيوم، اليوم أيضًا، ندوة تحت بعنوان "الدين الإسلامي.. الوسطية والتسامح ونبذ العنف والتطرف"، حاضر خلالها الدكتور محسن محمد أحمد، أستاذ الشريعة الإسلامية، وكيل كلية دار العلوم لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقا، بحضور الدكتور أحمد حسني، مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وقال الدكتور أحمد حسني إنّ الجامعة أخذت على عاتقها تثقيف طلابها فيما يختص بالحياة العامة، مضيفًا أن هذة الندوة ذات طبيعة خاصة لمناقشتها قضايا ذات بُعد هام في حياتنا حثنا عليها ديننا الإسلامي الحنيف وهي الدعوة للوسطية والتسامح ونبذ العنف والتطرف والأفكار الهدامة والمتطرفة.