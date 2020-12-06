سيرك "15 مايو" يستعد للافتتاح الخميس المقبل: يضم 13 فقرة فنية

يواصل الفنيون والعمال بموقع السيرك القومي بمدينة 15 مايو، العمل للانتهاء من التجهيزات والاستعدادات اللازمة، ورفع وتثبيت خيمة السيرك، لاستقبال الجمهور في الافتتاح المقرر له السابعة مساء من الخميس المقبل، الموافق 10 ديسمبر الجاري، طبقا لبرنامج فعاليات قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، برئاسة المخرج خالد جلال.

وصرح المخرج عادل عبده، رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، أن العمل يجرى على قدم وساق بسيرك 15 مايو، والعمال والفنيين يواصلون العمل ليلا ونهارا، حتى يفتتح السيرك في الموعد المحدد، تحت إشراف شريف سعدة، مدير السيرك بمدينة 15 مايو، مؤكدا أننا نسعى دائما إلى تقديم فنون السيرك التي يعشقها الجميع، بمختلف المواقع التابعة للبيت.

من جانبه أوضح الفنان وليد طه، مدير عام السيرك القومي، أن موقع مدينة 15 مايو سيفتتح ببرنامج لشعبة سيرك الجيزة، برئاسة الفنان محمد النوبي، ويتضمن أكثر من 13 فقرة فنية من أخطر وأقوى فقرات فنون السيرك، منها "الساحر، وفقرات التوازن، والمهرج، واستعراضات الحيوانات الأليفة"، ويختتم البرنامج باستعراض الحيوانات المفترسة للفنان مدرب الأسود والنمور الكابتن "مدحت كوتة".

وتتخذ إدارة السيرك جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة قبل دخول الجمهور، من تعقيم المكان واستقبال الزوار بقياس درجات الحرارة من البوابة، والتأكد من ارتداء الجميع الكمامات.

ومن ناحية أخرى، يقام السيرك في مكان مفتوح في الهواء الطلق، ليسمح بتجديد الهواء، بما لا يؤدي إلى انتقال العدوى بفيروس كورونا بين الجمهور.