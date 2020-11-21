وفاة عبد المنعم عاكف أحد رموز السيرك القومي المصري ووالد الفنانتين هند وإيمان

أعلنت الفنانة هند عاكف وفاة والدها الفنان عبدالمنعم عاكف، ونشرت صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مع والدها الراحل.

وعلقت هند عاكف على الصورة قائلة: "منذ قليل انتقل إلى الرفيق الأعلى والدي الحاج عبدالمنعم عاكف، نسألكم الدعاء بالمغفرة وقراءة الفاتحة".

ويعتبر الفنان الراحل عبدالمنعم عاكف أحد رموز السيرك القومي المصري، وهو والد الفنانتين هند وإيمان عاكف.