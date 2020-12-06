خيري رمضان في أولى حلقات "حديث القاهرة": هنفتح صفحة جديدة

أذاعت قناة "القاهرة والناس"، اليوم الاحد، الحلقة الأولى من برنامج "حديث القاهرة"، الذي يشهد عودة الإعلامي خيري رمضان، إلى العمل الإعلامي من جديد، بعد غياب لفترة ليست بالقليلة، لتقديم بالبرنامج بالمشاركة مع الإعلامية كريمة عوض.

وفي افتتاحية البرنامج، قال "رمضان"، "مساء الخير، أهلا وسهلا بحضراتكم، بسم الله الحلقة الأولى من حديث القاهرة، لسه بنفتح صفحة جديدة معاكم، وهنكون معاكم من السبت للجمعة، وسأتواجد أنا وزميلتي العزيزة كريمة عوض من السبت إلى الثلاثاء فقط، فهي إضافة كبيرة وقيمة للإعلام المصري، وسعيد بتواجدي معها في هذا البرنامج، الذي سأستمتع في أيامه من الأربعاء إلى الجمعة بزميلي العزيز المبدع إبراهيم عيسى".

وأضاف، "ستشاهدوننا منفصلين وملتصقين ومتفقين ومختلفين، هتشوفونا كل ليلة، فاحنا فريق واحد، فريق القاهرة والناس، نبحث ونسعى إلى حديث القاهرة الذي لا ينتهي".

في حين قالت مقدمة البرنامج كريمة عوض، "حديث القاهرة سيكون له أكثر من نكهة، وطبعا شيء مدهش أن يكون رجوعي لمصر، بعد سنوات كتيرة جدا، بمشاركة اثنين من عمالقة الأعلام المصري، خيري رمضان وإبراهيم عيسى، لكن الجميل أن حديث القاهرة، الذي لا يتوقف، هيكون موجود معاكم كل يوم 9 مساء بفكرة جديدة وموضوعات جديدة، تتابع كل الأشياء إللي بتهمكوا، فمتتأخروش عن ميعادنا".