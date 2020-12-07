"جزاء الإحسان القتل".. حكاية مقتل خفير طعنا على يد صديقيه بالسويس

جمعتهم صداقة منذ عدة سنوات.. 3 أشخاص أولهم وأكبرهم سنا خفير فى جمعية خيرية والثانى قهوجي وثالثهما عاطل.. كان الأول عطوفا على صديقيه كريما معهما واعتبرهما كأبنائه، لكن جزاء إحسانه كان القتل على يديهما، لمجرد أنهم رأيا معه مبلغا من المال.

الواقعة التى شهدتها منطقة فيصل بمحافظة السويس، وقعت منذ يومين، وتمكنت الشرطة من حل لغز الحادث بعد 24 ساعة من وقوعه، وبعد تلقيها بلاغا من نجل المجني عليه، والذي أفاد بمقتل والده.

الشرطة انتقلت إلى مكان الجمعية، وعثرت على الجثة التى كانت مسجاه فى إحدى الغرف، كما تبين وجود طعنات فى الجانب الأيسر، وتم إخطار اللواء علاء الدين سليم، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، والذي أمر بتشكيل فريق بحث، لكشف غموض الواقعة.

وأسفرت التحريات التى باشرها الأمن العام بالتنسيق مع المباحث الجنائية بالسويس، عن تحديد هوية مرتكبي الحادث، وتبين أنهم صديقا المجني عليه، وحددت الشرطة أماكن ترددهما، وأعدت أكمنة لهما، وألقت القبض عليهما.

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات، انهارا واعترفا تفصيليا بارتكاب الحادث، بغرض سرقة أموال المجني عليه، والمقدرة بـ 1300 جنيه كانت بحوزته، من أجل شراء مواد مخدرة.

واعترف المتهمان أنهما توجها إلى الجمعية التى يعمل يها المجني عليه، وطلبا منه المبيت معه حتى الصباح، فوافق، وأثناء نومه انقضا عليه، وطعناه بسكين اشتراها أحدهما لارتكاب الواقعة بها، حتى فقد وعيه ولفظ أنفاسه الأخيرة، وبعدها تمكنا من سرقة 1300 جنيه كانت معه، ولاذا بالفرار.

وتحرر محضر باعترافات المتهمين، وتم إخطار النيابة العامة، التى أمرت بندب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه، لبيان سبب وكيفية الوفاة، كما اصطحبت المتهمين إلى مكان الواقعة، حيث أجريا محاكاة لتمثيل الجريمة، وأمرت بحبسهما احتياطيا على ذمة الواقعة.