مشاهد من مسرح جريمة قتل رجل وزوجته بالجيزة: رأسان مهشمتان وشقة مبعثرة

انتقل فريق من المحققين إلى مسرح جريمة قتل "تاجر وزوجته"، داخل منزلهما بالواحات البحرية فى الجيزة، وبدأوا على الفور المعاينة، بحضور فريق من المعمل الجنائى، الذى رفع البصمات، فيما ناظر المختصون جثث الضحايا.

وتبين من خلال المعاينة، أن جثة المجنى عليه الأول، تاجر، مهشمة، وأنه على بعد أمتار، عثر على جثة الزوجة مهشمة هى الأخرى، ما يشير إلى أن الجناة قتلوا الضحايا باستخدام "آلة حادة"، وضربوهما على مؤخرة الرأس، حتى سقطا أرضا ولفظا أنفاسهما الأخيرة.

وعقب الانتهاء من مناظرة الجثث، قررت النيابة، عرضهما على الطب الشرعى لتشريحهما لبيان أسباب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث النهائية بشأن الواقعة، وتحديد هوية الجناة، لصدور قرار بضبطهم وإحضارهم.

وبدأت الجهات المختصة، فى مناقشة الجيران وأقارب الضحايا، للوقوف على ملابسات الجريمة، وأيضا تحفظت على الكاميرات القريبة من مسرح الجريمة لتفريغها، لمعرفة ما إذا كانت التقطت صور للجناة أثناء دخولهم إلى المنزل وخروجهم فى وقت معاصر للواقعة من عدمه.

وكشفت التحريات والتحقيقات، التى جرت بمعرفة ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة، تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة للمباحث، أن هناك بعثرة فى محتويات المنزل، ما يشير إلى أن دوافع الجريمة هى السرقة، وأن منفذوا الواقعة دخلوا بطريقة مشروعة، ما يعزز احتمالية أنهم على علاقة بالضحايا.

وذكرت تحريات المباحث التى جرت تحت إشراف اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد علاء فتحى رئيس مباحث قطاع أكتوبر، أن بداية الواقعة كانت بتلقى غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، بلاغا من أهالى منطقة الواحات البحرية، بالعثور على تاجر وزوجته مقتولين داخل منزلهما.

بمجرد تلقى البلاغ، انتقل فريق من المباحث إلى مسرح الجريمة، وبدأت القوات فى الفحص والتحرى، حيث تبين العثور على كل من شريعي محمد السيد، تاجر تمور، وزوجته فوزية أحمد سعدي في منزلهما وسط بركة من الدماء، وبالفحص تبين تهشم رأس المجني عليهما، ووجود بعثرة في المنزل، ما يرجح بأن السرقة هي الدافع وراء قتل المجني عليهما، وجرى تحرير المحضر رقم 853 إداري الواحات البحرية.