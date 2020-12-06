معتز عبد الفتاح: فرنسا الأقرب للعرب.. و"ماكرون" سيستمع لـ"السيسي"

قال الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية، إن فرنسا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وجدت نفسها الأقرب إلى الدول العربية جغرافيا، وكذلك الأقرب في كثير من وجهات النظر.

وأضاف "عبد الفتاح" في مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، أن فرنسا اكتشفت أنها ربت ثعابين في بيتها وهذه الثعابين كبرت خاصة بعد تولي كثير من الإسلاميين المتشددين السيطرة على دور العبادة في فرنسا، مع تبينهم خطابا انفصاليا رغم وجود 20 مليون مسلم في فرنسا من أصل 80 مليون فرنسي.

وأوضح أن مصر وفرنسا لديهما رؤية مشتركة بجانب وجوب السيطرة على استفزازات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في شرق المتوسط، خاصة أن مصر هي الدولة التي وقفت له بالمرصاد، ويحاول أردوغان تأليب المسلمين على الدول التي يعيشون فيها.

وتابع، "هناك ملفات العربية وعلى رأسها ملف لبنان قدمت دعم مادي لإعادة إعمار لبنان ولكن النخب اللبنانية تتصارع على الجسد اللبناني والضحية الكبرى هي الشعب اللبناني".

وحول زيارة الرئيس السيسي فرنسا، قال عبد الفتاح، "سيحرص الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على الاستماع للرئيس عبد الفتاح السيسي زعيم محور الاعتدال والاستقرار في المنطقة".

وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أن مصر اتخذت قرار قويا في الأزمة الليبية بعد أن أقرت بوجود خط أحمر لا تتخطاه القوات التركية الموجودة في ليبيا، لافتا إلى أن الاتحاد الأوروبي يتجه لتوقيع عقوبات على تركيا في القمة الأوروبية المقرر انعقادها في 10 ديسمبر الجاري.