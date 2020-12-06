التلاوي: القرضاوي بعتلي تهديدات بعد موافقتي على وثيقة لدعم المرأة

قالت السفيرة ميرفت التلاوي الوكيل السابق لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للأسكوا في عام 2001، والأمين العام السابق للمجلس القومي للمرأة في مصر، إن سفير دولة باكستان، طلب مني الحديث عن بعد، من أجل أن يسير الجميع على خطاها.

وأضافت "ميرفت"، خلال استضافتها في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، ويقدمه الإعلامي سيد علي، أن مصر وافقت على وثيقة لمنع العنف ضد المرأة، لكن الإخوان كان رافضين هذه الوثيقة.

وكشف عن تهديد وصلها من الشيخ يوسف القرضاوي، "الشيخ قرضاوي الراجل اللى قاعد في قطر ده، بعتلي تهديد، وفوجئت بوثيقة منه، فيها 10 نقاط، كلهم بره الموضوع، بتتتكلم عن الجواز والطلاق، والوثيقة بعتهالي من قطر"

وأضافت: "كمان حزب الإخوان في مصر اللي كان اسمه الحرية والعدالة، بعتلي نفس الكلام، وكان فيها انتقاص من حقوق المرأة، رغم أن الإسلام كرم المرأة، وأعطاها صورة خاصة، والرسول أوصى بالمرأة في خطبة الوداع، معرفش ازاي الإخوان بيقولوا بيطبقوا الدين"

وواصلت: "أنا قلت مصر توافق على الوثيقة، وزي ما يكون فرح حصل في الأمم المتحدة، وبعدها الأجانب قالوا لي ميرفت متسافريش بكرة أحسن يقتلوكي، وروحت البرلمان، واستدعوني، وأنا مش من حق حد يستدعيني للبرلمان، وكانوا عاوزين يقبضوا على دكتور حسن سند أستاذ القانون في جامعة المنيا، عشان كن بيوزع استمارة تمرد".

وشهدت فترة تولي جماعة الإخوان الإرهابية مقاليد الحكم، نزاعات مستمرة مع المجلس القومي للمرأة، بسبب عدم توافق الآراء، بحيث يطلب المجلس القومي بإعطاء حريات أكثر للمرأة، لكن الجماعة كانت تقمعها.