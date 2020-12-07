اعرف حقك.. حالات يجوز فيها الجمع بين معاشين وفقا للقانون

نص قانون التأمينات الاجتماعية، على أنه استثناء من أحكام حظر الجمع بين معاشين المنصوص عليها، يجمع المستحق بين المعاشات أو بين الدخل من العمل أو المهنة والمعاش في عدة حالات.

وقالت الدكتورة سلوى جميل، أستاذ القانون الجنائي في حديثها لـ "الوطن"، إن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد وضع ضوابط للجمع بين معاشين، وفقا لما حدده القرار 148 لسنة 2019، والذي جرى العمل به اعتبارا من يناير الماضي، محددا الفئات المستحقة، والحالات التي يجوز فيها الجمع بين معاشين، أو تقاضي المعاش بالإضافة إلى الدخل من أي جهة عمل، وذلك بالنسبة للأشخاص المستحقين للمعاش بعد وفاة صاحب المعاش، والمؤمن عليه، وهم "الأرملة، الإخوة، الأخوات، الأبناء، الوالدين".

وتقدم "الوطن" خلال التقرير التالي الحالات التي يجوز فيها الجمع بين أكثر من معاش، وضوابط الحصول عليه، وفقًا لما حددته أستاذة القانون الجنائي، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

حالات يجوز فيها الجمع بين معاشين

يجمع المستحق بين المعاشات أو بين الدخل من العمل أو المهنة والمعاش في الحالات الآتية:

ـ يجمع المستحق بين المعاشات في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش، ويكمل المعاش إلى هذا المقدار من المعاش الأخر: "يعني لو قلنا الحد الأدنى للمعاشات على سبيل المثال 3000 جنيه، وقيمة المعاش الأول 1700 والثاني 2000 يحصل المستحق على المعاش الثاني ويستكمل من المعاش الأول ليصل إلى 3000 جنيه".

ـ يجمع المستحق بين الدخل والمعاش في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش: "بمعنى لو قلنا المعاش الأول 1200 والثاني 1300، لو جمعنا الاتنين على بعض القيمة لم تصل إلى الحد الأدنى للمعاش المقرر وفقا للقانون، في هذه الحالة يستحق المستفيد للمعاشين.

ـ تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون.

ـ كما يحق للأرملة أن تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.

ـ يجمع الأرمل بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعا بأحكام هذا القانون.

ـ يجوز للأرمل الجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.

ـ يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود.

ـ يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.

ـ أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي الفرصة للأشخاص ذوي الإعاقة للجمع بين معاشين أو المعاش والأجر الكامل دون حد أقصى في قانون التأمينات الجديد، الذي تم إقرار العمل به بداية من يناير الماضي، حيث إنه يجوز للمستحق أن يجمع بين معاشه وبين أجره من العمل أو المهنة دون حدود.

جدير بالذكر أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات بدأ تطبيقه بدءا من أول شهر يناير 2020، باستثناء 4 مواد متعلقة بالتزامات الخزانة العامة لأموال التأمينات والمعاشات، بدأ تطبيقها من اليوم التالي لتاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه، وهي المواد (111،112،113،114)، وبالتالي بدأ تطبيق هذه المواد 23 أغسطس 2019.