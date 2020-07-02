لمواجهة الظروف الصحية.. إجراءات الجمع بين معاشين من هيئة التأمينات

مع تفشي فيروس كورونا المستجد، وتدهور الحالة الاقتصادية بالنسبة للكثيرين نتيجة لما أحدثه الفيروس من أزمة اقتصادية عالمية، يسعى العديد من أصحاب المعاش إلى الحصول على معاش استثنائي من هيئة التأمين، حيث تم استحداث ذلم البند في قانون التأمينات الجديد، والذي تم تطبيقه في شهر يناير الماضي.

وتستعرض "الوطن" الشروط والإجراءات المطلوبة للجمع بين معاشين، حسب الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي:

شروط الجمع بين معاشين

- أن يكون طالب المعاش من العاملين السابقين بالحكومة وشركات القطاع العام والمستحقين عنهم، الذين لم يسبق لهم الحصول على أي معاش لأي سبب.

- يجوز طلبه لتحسين معاشات العاملين السابقين استثنائيا لمواجهة الظروف الصحية الاجتماعية.

- تقديم تقرير معاشات استثنائية لمن أدوا خدمات جليلة للدولة.

- منح وتحسين المعاشات الاستثنائية لضحايا الكوارث العامة.

إجراءات الجمع بين معاشين

- للعاملين السابقين بالحكومة أو القطاع العام: يجب استيفاء نموذج المعاش الاستثنائي من جهة العمل السابقة، أو مكتب التأمينات المختص، وتقديمه بعد اعتماده وختمه إلى إدارة المعاشات الاستثنائية في حالة منح المعاش وتحسينه.

- تحويل طالب المعاش الاستثنائي للهيئة العامة للتأمين الصحي أو اللجنة الطبية لتقرير نوع المرض، ومدى حاجته إلى علاج طويل، وذلك في حالة طلب تحسين المعاش لحالة مرضية.

- إجراء بحث اجتماعي، يحدد مصادر الدخل في حالة طلب تحسين المعاش، لظروف اجتماعية.

- عرض نموذج طلب المعاش والتقرير الطبي والبحث الاجتماعي على اللجنة التحضيرية، لتقرير مدى حق المتقدم في المعاش الاستثنائي، وعرضه على اللجنة العليا للنظر في الطلب.