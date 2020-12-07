متقال يغني "التاسعة للأهلي" في حلقة خاصة في "من مصر"

غنى المطرب الشعبي حجازي متقال مجموعة من أغانيه في الحلقة الخاصة بالاحتفال بمرور عام على انطلاق برنامج "من مصر" المذاع على فضائية “cbc”.

وشدى الفنان بأغاني "افرحي يا عروسة" وأغنية "الأقصر بلدنا" وأغنية "حبتك 6000 مرة" ثم أغنية "التاسعة للأهلي" التي أهداها للنادي الأهلي بعد فوزه ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة بعد تغلبه على نادي الزمالك بهدفين مقابل هدف واحد، وتقول كلماتها " أنت تلف الدور ياكاس تروح شمال يمين مستني على مهلي ولا انت ياكاس فاكر نفسك هتروح لمين ما الآخر للأهلي ويا شبكة تستهلي التاسعة للأهلي والكرة لها سلاطين واحنا اللي كدنا مين ده الأهلي ده حبيب الملايين".

وقال الفنان إنه أهلاوي لكنه يطبق دعوة الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة "لا للتعصب"، وأشار إلى أنه نفذ الأغنية قبل 20 يوما وقرر إذاعتها قبل المباراة بـ 3 أيام لكن أخيه شعر بحزن لأنه زملكاوي.

وذكر متقال إلى أنه أحيانا يغني الأغاني الخاصة بالأهلي في بعض الأفراح التي يكون فيها العريس والعروسة مشجعين للأهلي لأن ذلك يضيف حالة بهجة على الفرح ويكون شيء جديد غير معتاد.

ووجه متقال التحية إلى مقدمي البرنامج قائلا "أحلى تحية لرجال السي بي سي وأحسن برنامج في مصر برنامج من مصر".