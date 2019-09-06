"ما تيجي نخرج".. اقتراح عادة ما يقال بصورة يومية بين الأصدقاء وزملاء العمل وأفراد الأسرة، وبعد اتخاذ القرار تتحول الجملة إلى سؤال "هنخرج فين؟"، وكثيرًا ما يجاب عنه بعد حيرة شديدة.

وإن كنت من محبي الخروج ليلًا وحضور الحفلات الفنية والثقافية لتغيير "المود"، والتخلص من ضغوط الحياة وأعباء العمل، تقدم لك "الوطن" مجموعة من الفعاليات يمكنك المشاركة بها.

- عرض مسرحية "الذئب يهدد المدينة" على مسرح ستوديو ناصيبيان الساعة 8:30 مساءً، وسعر التذكرة 50 جنيهًا.

- عرض مسرحية "المتفائل"، بطولة سامح حسين وسهر الصايغ، على المسرح القومي الساعة 9 مساءً، وأسعار التذاكر 30 و50 و70 و100 جنيه.

- أفريكايرو تقدم حفل "ستاند آب كوميدي" بعنوان "Uncensored" الساعة 8 مساءً، وسعر التذكرة 50 جنيهًا.

- حفل بابيون باند في مركز الربع الثقافي الساعة 8 مساءً، وسعر التذكرة 40 جنيهًا.

- عرض مسرحية "الخان" على مسرح مركز الهناجر الثقافي الساعة الساعة 7 مساءً.

- عرض مسرحية "السر فين؟" على مسرح تياترو آفاق الساعة 6 و8 مساءً، وسعر التذكرة 30 جنيهًا.

- حفلة فلكلور صعيدي مع "حجازي متقال" في ساقية عبدالمنعم الصاوي الساعة 8 مساءً، وسعر التذكرة 87 جنيهًا.

- حفل راب مع "ماندو" و"مينو زين" في مركز درب 1718 ضمن برنامج "راب في السطح" الساعة 8:30 مساءً، وسعر التذكرة 82 جنيهًا.

- حفل فرقة "نور النبي" بقاعة الحكمة في ساقية عبد المنعم الصاوي الساعة 7:30 مساءً، وسعر التذكرة 57 جنيهًا.

- حفل الفنانة حنان ماضي على المسرح المكشوف في دار الأوبرا المصرية الساعة 8 مساءً، وسعر التذكرة 110 جنيهات.

- حفل موسيقي طربي مع ثنائي العود "غسان ودينا" على المسرح الصغير في دارالأوبرا المصرية الساعة 8 مساءً، وسعر التذكرة 110 جنيهات.

- سهرة أغاني "Amy Winehouse" بصوت "شيري ممدوح" في رووم سبيس بجاردن سيتي الساعة 8:30 مساءً، وسعر التذكرة 100 جنيه.

- حفل "بلاك آند وايت" في معهد الموسيقى العربية الساعة 8 مساءً، وسعر التذكرة 60 جنيهًا.

- حفل شعر موسيقي مع محمد ياسر في قاعة الكلمة بساقية عبد المنعم الصاوي الساعة 7 مساءً، والدخول مجانًا.