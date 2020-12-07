حجازي متقال عن أمنيته في 2021: كورونا تختفي ووصول الفلكلور للعالمية

احتفل المطرب الشعبي حجازي متقال في حلقة اليوم الأحد 6 ديسمبر بمرور عام على تأسيس برنامج "من مصر" المذاع على فضائية "cbc"، مُنشدًا أغنية "حبيبي الروح"، "بتناديني تاني لية"، و"اتفرج على الحلاوة"، بصحبة فرقته الموسيقية.

وأشار "متقال" إلى أن أمنتيه في 2021 أن ينتهي فيروس كورونا عن العالم، وألا يصاب أحد بمكروه بسببه، متابعا: "بتمنى بردو الفلكلور يبقى في مكانة أحسن من كدة، ودة حلمي يوصل للعالم".

وكشف عن "التاتو" المرسوم في يديه، قائلا إنه "تاتو صعيدي"، وهذه من عاداتهم، لافتا إلى أنه مكتوب اسم والده، "الريس متقال".

واستعرض البرنامج تقريرا عن المواقف الإنسانية الكثيرة التي عرضها البرنامج خلال العام الماضي، معلقة الإعلامية ريهام إبراهيم: "قدمنا مواقف إنسانية في البرنامج من خلال مساعدة ناس كتير كانت بتقدم لنا استغاثات ورسايل، وكنا بنحاول نوصل صوتهم للي يقدر يساعدهم والحمد لله قدرنا في مواقف كتير كنا موجودين".

وتابع الإعلامي عمرو خليل: "إن شاء الله دايما على صفحة البرنامج بنرحب بأي طلب وكل يوم بيجلنا طلبات، والحمد لله كان امبارح فيه مشكلة لسكان مدينة العبور ورئيس الجهاز مشكور كان معانا ووعد، والناس كانت مبسوطة، وأرجوكم اللي عنده طلب مننا يبعت لنا وربنا يقدرنا".