أبوالغيط: مجلس التعاون الخليجي تعرض لهزة كبيرة نتيجة الأزمة الخليجية

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن مجلس التعاون الخليجي تعرض لهزة كبيرة نتيجة الأزمة الخليجية، كما أن الجامعة العربية أيضًا تعرضت لمشكلة، ولكن أعضاء الجامعة نحوا هذا الأمر ووضعوه جانبًا، واستمرت في الجهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي على مستوى الجامعة.

وأضاف "أبو الغيط"، خلال حواره في برنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، على شاشة "القاهرة والناس"، أنه كان هناك تخطيط ضد العرب، "إحنا كعرب ساعدناهم بطريقة إدارتنا لمجتمعاتنا، كان فيه عملية للإعداد والتدريب للشباب العربي على الشرق الأوسط الجديد اللي بدأ مع بوش واتحركوا فيه وعملوه ازاي".

وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أنه من يقرأ تفاصيل النقاش بين كونداليزا رايز وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، مع معاونيها، ومن يرى الوثائق الأمريكية والكتب الأمريكية التي تحدثت عن فشل إعادة صياغة المجتمعات العربية، يعرف جيدًا أنه كان هناك تخطيط ضد العرب.

وأشار أبو الغيط، إلى أن الإدارات الأمريكية وخاصة إدارة ترامب، لديها موقف حاد جدًا من إيران، لذلك عمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في السعي للمصالحة الخليجية من أجل أن يكون الإقليم الخليجي العربي معه في مواجهة إيران.