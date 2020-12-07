الجيش الليبي: ملتزمون باتفاق وقف إطلاق النار

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بيانا بخصوص تطور الوضع الميداني في مناطق التماس مع الميليشيات المسلحة التابعة لحكومة طرابلس والمدعومة من تركيا.

وأكدت القيادة العامة التزامها وتمسكها التام باتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه في إطار لجنة 5+5 في جنيف تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وفيما ذات الوقت تعرب القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية عن قلقها إزاء الحشود المتزايدة للميليشيات التابعة لما يعرف بحكومة الوفاق في طرابلس ومصراتة.

وأعربت القيادة العامة كذلك عن قلقها إزاء عمليات نقل ميليشيات وأسلحة ومعدات عسكرية باتجاه خطوط التماس غرب سرت والجفرة.

وبناء على ذلك فقد أصدرت القيادة تعليمات وأوامر إلى كافة وحدات القوات المسلحة أن تكون على درجة عالية من الحيطة والحذر، وعدم الانجرار وراء الاستفزازات، التي يمكن أن تؤدي إلى تصعيد الموقف العسكري.