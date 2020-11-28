الجيش الليبي يعتقل قيادي بارز بـ القاعدة و6 آخرين في الجنوب الغربي

نفذت فجر اليوم السبت، سرايا العمليات الخاصة بالجيش الليبي التابعة للواء طارق بن زياد، والكتيبة 116 مشاة، عملية نوعية في منطقة أوباري "حي التراقين وحي الشارب" بالجنوب الغربي، استهدفت أحد أوكار تنظيم القاعدة الإرهابي في المغرب الإسلامي، جرى خلالها اعتقال سبعة إرهابيين ينتمون لجنسيات مختلفة على رأسهم الإرهابي حسن الوشي العائد من مالي خلال الأسبوع الماضي، بعد نقله أسلحة وذخائر وأموال إلى جناح التنظيم هناك، وكذلك اعتقال الإرهابي عمر واشي، وصادرت القوات كميات كبيرة من الذخائر والأسلحة والوثائق الخطيرة.

وتأتي هذه العملية في إطار العمليات الأمنية التي تهدف لمطاردة الخلايا الإرهابية التكفيرية والقضاء عليها وإنفاذ القانون وتأكيد هيبة الدولة على كامل إقليمها الجغرافي، وتأمين مواطنيها وتحقيق الأمن القومي والمحافظة عليه.