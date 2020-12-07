غدا.. انطلاق التصفيات قبل النهائية لرواد الأعمال في أسوان

أعلنت مؤسسة "أم حبيبة" عن انطلاق التصفيات قبل النهائية لمسابقة "أم حبيبة لرواد ورائدات أعمال أسوان" غدا ضمن برنامج تنمية مهارات شباب المحافظة بالتعاون مع مؤسسة الأغاخان والحكومة الكندية، بأحد فنادق كورنيش النيل بمدينة أسوان.

وبحسب البيان الإعلامي الصادر عن المؤسسة، تقام المسابقة للعام الثالث على التوالي وبلغ عدد المشروعات التى تأهلت إلى المرحلة قبل النهائية 44 مشروعا مقدمة من شباب وفتيات أسوان ممن يخططون لتأسيس مشروعاتهم والفوز بجوائز مالية تصل الى 100 ألف جنيه للمشروع الواحد بإجمالي جوائز مالية قدرها مليون جنيه لأفضل المشروعات المتنافسة في المسابقة.

وتابع البيان: "يعرض المشاركون الذين وصلوا للمرحلة قبل النهائية مشروعاتهم أمام لجنة التحكيم التي تضم عددا من المتخصصين والخبراء في مجال ريادة الأعمال، وتتنوع الأعمال والمشروعات المشاركة في المسابقة ما بين القطاع الخدمي والصناعي والرقمي والتكنولوجي والزراعي بالإضافة إلى عدد من المشروعات في مجال التدريب المهني والفني والحفاظ على التراث ومشروعات أخرى في مجالي الفنون والموسيقى بالإضافة إلى المشروعات الصديقة للبيئة ومشروعات رواد ورائدات أعمال القرية وغيرها".

وكانت مؤسسة "أم حبيبة" استضافت فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال كشريك رسمي واستراتيجي للمجلس الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بواشنطن والمنظم الرئيسي للقمة المنعقدة تحت عنوان "فجر جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وراود الأعمال".

وشهد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، انطلاق فعاليات الجلسة الافتتاحية لقمة مصر لريادة الأعمال 2020 السادس، بحضور عدد من الوزراء ، ورؤساء الجامعات والأكاديميين بجانب الباحثين وراود ورائدات الأعمال من مصر ومختلف دول العالم بجانب مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وقالت شمس علي بهي، المدير العام لمؤسسة أم حبيبة، إن المؤسسة تتبنى رواد ورائدات الأعمال بأسوان فضلا عن شراكة المؤسسة مع للمجلس الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي ساهم في انعقاد القمة هذا العام بأسوان وتسليط الضوء على المحافظة لبحث مستقبل ريادة الأعمال في ظل أوضاع فيروس كورونا المؤثرة علي الاقتصاد العالمي والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.