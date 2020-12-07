إحالة موظفين للمحكمة التأديبية ببنها لتحريرهما محاضر بيئة دون اختصاصهما

أحالت النيابة الإدارية ببنها "القسم الأول"، رئيس قسم شؤون البيئة وموظف بنفس القسم، بالوحدة المحلية بقرية أجهور الكبرى التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية، للمحاكمة التأديبية، اليوم، لتحريرهما "محضر بيئة" لأصحاب مكامير الفحم دون اختصاصهما.

وتقدم أصحاب مكامير الفحم بشكوى للنيابة الإدارية بتضررهم من قيام "محمد. م" رئيس قسم شئون البيئة بالوحدة المحلية بأجهور الكبرى التابعة لمجلس مدينة طوخ، و"مسعد. أ" موظف بنفس القسم، لقيامهما بتحرير محاضر بيئية لهم بمبالغ مالية كبيرة، لقيامهم بحرق مخلفات مكمورة أخشاب، والتي نتج عنها تلوث للبيئة،

واعتبرت النيابة الإدارية الأمر مخالفة صريحة للمادة 37 و40 من القانون رقم 15 لسنة 2017، والتي حددت أن الجهة المنوط بها تحرير تلك المحاضر هي هيئة التنمية الصناعية، وليس قسم شئون البيئة بالوحدة المحلية، وتم إحالتهما للمحكمة التأديبية تمهيدًا لمحاكمتهما.

في وقت سابق أجرى محافظ القليوبية جولة تفقدية بمدينة قليوب والقناطر الخيرية لمتابعة موقف المتغيرات المكانية، ونسب الردود على المتغيرات التي تطرأ ويجري رصدها عن طريق الوحدات المحلية لكل مدينة .

وخلال الجولة بقريه "ميت حلفا" لاحظ عددا من المخالفات التي تم رصدها من قبل منظومة المتغيرات المكانيه بالمحافظة، وعلى الفور أصدر قرارا بإقالة رئيس الوحدة المحلية بميت حلفا بسبب مخالفات رصدها المحافظ خلال الجولة.

كما وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التنسيق التام لإزالة التعديات التي يتم رصدها في المهد وعدم الانتظار حتى تتفاقم وتتحول لكتل خرسانية يصعب التعامل معها، ثم توجه المحافظ إلى قرية المنيرة بمركز ومدينة القناطر الخيرية، ولاحظ إحدى الكافيتريات التي تقوم باستغلال حرم ترعة الساحل، وعلى الفور وجه لإزالة الإشغالات وتحرير محضرا لصاحبها، كما أمر بإقالة رئيس الوحدة المحلية .

وأشار المحافظ إلى أن منظومة المتغيرات المكانية في المحافظة، الغرض منها اكتشاف كل ما هو متغير على الأرض في جميع المراكز والمدن والأحياء، ثم دراسة هذه المتغيرات، وتحديد نوع المتغير وحالته من حيث وضعه القانوني ورصد التعديات على الرقعة الزراعية سواء بالبناء أو التبوير ومراقبتها من خلال وحدة المتغيرات باستخدام تقنية الاستشعار عن بعد، في رصد ومتابعة المتغيرات المكانية للوصول للمعلومة بطريقة سريعة وبتقنية حديثة من خلال صور الأقمار الصناعية.