استقبل الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، مستشاري النيابة الإدارية بالقليوبية، لتهنئته بثقة القيادة السياسية فيه وتعينه محافظا للقليوبية.

خلال اللقاء تم بحث ومناقشة سبل تفعيل التعاون والتنسيق، فيما بين المحافظة وما يتبعها من الأجهزة التنفيذية وهيئة القضاء الإداري من أجل سرعة البت والفصل في الموضوعات والقضايا كافة.

وأشاد المحافظ بدور جميع الأجهزة القضائية وجمعية أعضاء هيئة النيابة الإدارية، كما أكد أن الجميع يعمل من أجل المصلحة العامة ومكافحة كافة أشكال الفساد الإداري، بمختلف صوره والحفاظ على احترام القانون وهيبة الدولة في جميع القطاعات وعلى الأصعدة كافة ومن أجل تحقيق التنمية المنشودة وبناء مصر الجديدة.