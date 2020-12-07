تدشين كنيسة مار جرجس بعزبة الصباغ بطما ورسامة شمامسة

دشن الأنبا إسحق أسقف طما للأقباط الأرثوذكس بمحافظة سوهاج، كنيسة الشهيد مار جرجس بعزبة الصباغ التابعة لإيبارشية طما.

وقال القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنه تمت صلوات التدشين بحسب الترتيب الطقسي قبل بدء القداس حيث تم تدشين مذبحين بالكنيسة، المذبح الرئيس على اسم الشهيد مار جرجس الروماني، ومذبح آخر علي اسم السيدة العذراء.

وأضاف حليم، أنه شمل التدشين أيضًا أيقونة حضن الآب البانطوكراتور (ضابط الكل) الموجودة في شرقية المذبح الرئيسي وحامل الأيقونات بأيقوناته، وكذلك أيقونات الكنيسة، إلى جانب عدد من أواني الخدمة، تلته صلاة القداس الإلهي بمشاركة الكهنة والشمامسة وبعضٌ من الشعب.

وأشار المتحدث باسم الكنيسة، إلى أنه في السياق نفسه تمت عقب صلاة الصلح، رسامة ٣٥ شماسًا من أبناء الكنيسة في رتبة إبصالتس "المرتل".

يذكر أن الكنيسة تأسست عام 1905 في عهد البابا كيرلس الخامس، وتم تجديدها مرتين: الأولي عام 1977 في حبرية الأنبا مرقس مطران أبوتيج وطما وطهطا، والثانية عام 2011 في حبرية الأنبا فام أسقف طما السابق.

من جهة أخرى، كرم الأنبا أبرأم مطران الفيوم، الأقباط من الأوائل والمتفوقين من الحاصلين على الشهادة الإعدادية (بنين).

كما شمل التكريم ثلاثة طبيبات واحدة حاصلة علي الدكتوراة في علم الدواء الفارماكولوجي واثنتين حاصلات على الدبلومة في إدارة المستشفيات من جامعة الفيوم.

أقيمت الاحتفالية في كنيسة مارمينا بالفيوم بحضور عدد من كهنة الإيبارشية والخدام والخادمات والكشافة والمرشدات لتنظيم الاحتفالية.

وقالت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيان لها، إنه في بداية الإحتفالية قام الأنبا أبرآم بتطيب أربعة من رفات القديسين الموجودة بالكنيسة، وهم للشهيد مارمينا والشهيد بشنونه والشهيد صليب الجديد إلى جانب شهداء الفيوم، كما قدم المطران التهنئة للمكرمين في كلمة مناسبة.

وجرت فعاليات الاحتفالية في ظل إجراءات احترازية مشددة، للوقاية من انتقال العدوى بفيروس كورونا المستجد.