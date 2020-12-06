الكنيسة الأرثوذكسية: تعليق الصلوات لمدة شهر بعد وفاة 5 كهنة بكورونا

قال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنسية القبطية الأرثوذكسية، إنه وفي إطار متابعة الكنسية الأرثوذكسية لمنحي الوبائي الخاص بفيروس كورونا تقرر تعطيل كافة الأنشطة الكنسية لمدة شهر لمواجهة فيروس كورونا وذلك على خلفية رصد إصابات ووفيات بين الكهنة وشعب الكنسية، وينتهي القرار 6 يناير المقبل.

وأضاف "حليم"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم" والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل والمذاع على فضائية "الحياة"، أنه تم تعليق كافة الصلاوات خلال ذلك الشهر، مع التنبيه على شعب الكنيسة بأنه سيتم إجراء ومتابعة الصلاوات عبر قنوات التلفاز.

وأوضح أن القرار ستلتزم به كافة الكنائس الأرثوذكسية في كلا من القاهرة والإسكندرية، بينما وبخصوص باقي الكنائس على مستوى الجمهورية فعلى راعي الكنيسة مرونة إصدار القرارت التي يراها صحيحة ومتابعه الوضع لشعبه.

وأكد أن الفترة الماضية توفي 5 كهنة من الكنائس الأرثوذكسية ولا يوجد رقم دقيق للإصابات أو المتوفين من شعب الكنيسة: "فيه حالة سادسة تحت الرعاية حاليا جراء الإصابة بفيروس كورونا".

وأشار إلى أنه وفي حال سارت الأمور بنفس الوتيرة أو تصاعد أعداد المصابين فسيتم عقد قداس يوم القيامة مقصورة على الكهنة وحدهم، وأي فرد في مصر غال علينا كثيرا لذا اتخذنا القرارات التي تراها الكنيسة في صالح شعبها.