حكومة طرابلس تنقض وعودها وتلوح بالحرب: سنفرض سيطرتنا بالقوة

لوحت وزارة الدفاع في حكومة طرابلس بالانسحاب من اتفاق وقف إطلاق النار، وفقًا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وقال وزير دفاع حكومة طرابلس صلاح الدين النمروش "لا خيار سوى بسط سيطرتنا على كامل التراب الليبي بالقوة".

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أكد اعتزام تركيا، إرسال دفعة جديدة من مرتزقة الفصائل السورية، إلى ليبيا، خلال الأيام المقبلة.

وذكر المرصد - في بيان نشره على موقعه الرسمي السبت - أن تعداد المجندين الذين ذهبوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، بلغ نحو 18 ألف مرتزق، فيما عاد من مرتزقة الفصائل الموالية لتركيا، نحو 10750 فردا إلى سوريا.

وأشار المرصد، إلى أن ذلك القرار التركي المزمع اتخاذه، يأتي في الوقت الذي تشهد فيه ليبيا، عملية سياسية جديدة بعد الاتفاق الليبي – الليبي.