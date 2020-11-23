عاجل.. اقتحام مقر المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس

أفادت وسائل إعلام ليبية، باقتحام مقر المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، وفقاً لما ذكرته قناة "العربية" فى نبأ عاجل دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأعلنت برلين، قبل قليل، أن أنقرة منعتها من إكمال عملية البحث عن سفينة تركية يشتبه بأنها نقلت سلاحاً إلى ليبيا.

وأطلق الاتحاد الأوروبي بعد تأجيل "مهمة إيريني" لمراقبة تنفيذ حظر الأسلحة على ليبيا مايو الماضى.

وتأمل المهمة التي يوجد مقر قيادتها حالياً في روما، إلى وقف تدفق الأسلحة إلى ليبيا، حيث نشبت معركة بين حكومة الوفاق وقوات والجيش الوطني.