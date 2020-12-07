الإنتاج الحربي: تنفيذ منظومة تكشف الأدوية المغشوشة بـ"الموبايل" قريبا

تعمل وزارة الإنتاج الحربي، بالتعاون مع عدد من الجهات المسئولة في الحكومة على مشروع طموح سيُتيح للمواطن معرفة إذا كان العلاج الذي يشتريه "سليم"، أو "مغشوش"، والتفاصيل الكاملة للدواء الذي يتناوله "عبر الموبايل".

وقال اللواء مهندس خالد محمد محروس، رئيس مجلس إدارة مركز نظم المعلومات والحواسب، التابع لوزارة الإنتاج الحربي، إن "المركز" يعمل على تنفيذ 6 مشروعات كبرى في مجال التحول الرقمي، منها بينها منظومة متكاملة لـ"التتبع الدوائي".

وأضاف رئيس مركز "نظم المعلومات"، لـ"الوطن"، أنه يتم الإعداد لتنفيذ المنظومة وفقاً لـ"المعايير العالمية"، موضحاً أن مصر يتواجد لديها نحو 150 مصنع أدوية، و70 ألف صيدلية على مستوى الجمهورية، منها 20 ألف صيدلية مميكنة، مضيفاً: "وتسعى الدولة إلى ميكنتها جميعاً".

وعن دور وزارة الإنتاج الحربي في تنفيذ "المنظومة"، قال اللواء خالد محروس، إنهم يرفعون بيانات الأدوية على قاعدة البيانات المركزية بـ"الإنتاج الحربي"، مع إعطائها رقم مسلسل لمعرفة عدد الأصناف المنتجة، ونسب توزيعها، مضيفاً: "وبالتالي سيتوافر لدينا خريطة للأدوية في مصر".

وأوضح رئيس "نظم المعلومات"، أنه يجري حالياً العمل على التشغيل التجريبي للمنظومة، ليسبق التشغيل الفعلي لها خلال الفترة المقبلة.

وعن آلية العمل على أرض الواقع، قال اللواء خالد محروس، إن مصانع إنتاج الأدوية ستطبع على العبوة العلاجية (QR code)، ويتم تمييزه بالتسلسل الرقمي ورقم "التشغيلة"، وتاريخ الإنتاج، وتاريخ الانتهاء.

وأضاف: "سنتيح للمريض تطبيق على الهاتف الإلكتروني ليجري "مسح" لكود على العبوة الدوائية، ليتأكد من أن الدواء ليس مغشوشاً، وأنه سليم، ومسجل على المنظومة الدوائية".

وشدد على أن منظومة "التتبع الدوائي" ستتيح منظومة مراقبة عملية نقل الدواء من المصنع إلى المريض بأمان، دون فرصة لـ"الغش التجاري للأدوية".