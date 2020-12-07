وزير الإنتاج الحربي يدلي بصوته ويشيد بالإجراءات الاحترازية للجان

أدلى اليوم المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، بصوته في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب لمحافظات المرحلة الثانية لعام 2020، وذلك بمدرسة الشهيد مصطفى يسري أبو عميرة بمصر الجديدة.

وأكد الوزير "مرسي" أنَّه حرص على الإدلاء بصوته في الجولتين الأولى والثانية من الانتخابات من منطلق المسؤولية الوطنية ولأهمية هذا الاستحقاق.

كما أشاد بالإجراءات التي تمت لضمان توفير المناخ الآمن للمواطنين خلال الإدلاء بأصواتهم، ومراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بمحيط اللجان الانتخابية.