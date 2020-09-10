وزير الدولة للإنتاج الحربي يلتقي برؤساء الشركات والمصانع

اجتمع المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، بالدكتور مهندس حسن أحمد عبد المجيد نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، ورؤساء مجالس إدارات شركات (أبو زعبل للصناعات المتخصصة "مصنع 300 الحربي"، حلوان للصناعات الهندسية "مصنع 99 الحربي"، حلوان للآلات والمعدات "مصنع 999 الحربي"، حلوان لمحركات الديزل "مصنع 909 الحربي"، مركز التميز العلمي والتكنولوجي، شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية، قطاع الميادين المركزية).

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي، خلال هذه اللقاءات على أنه يسعى لاستكمال مسيرة العمل بمصانع ووحدات الإنتاج الحربي، لتنفيذ خططها الإستراتيجية والمشروعات المشاركة في تنفيذها، مضيفا أنه يتابع بصفة مستمرة تنفيذ هذه المشروعات حرصاً على تسليمها في التوقيتات المحددة.

وأشار "مرسي" إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تطوراً ملحوظاً فى مصانع ووحدات الإنتاج الحربي التي ستواكب أحدث تكنولوجيات التصنيع الرقمية على الصعيدين الحربي والمدني.

وأوضح أنه سيقوم بعقد اجتماع شامل لكل رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، لوضع رؤية إستراتيجية واضحة ومحددة لكل شركة على حدة، تهدف للتطوير بما يلائم طبيعتها وتحديد سبل النهوض بالعمل والإنتاج لديها، وفقاً لما تم استعراضه خلال الاجتماعات السابقة ودراسة الملفات والموضوعات التي طرحت خلال هذه الاجتماعات، مشيرا إلى أن مصانع الوزارة ووحداتها التابعة منفتحة للتكامل والتعاون مع كافة مؤسسات الدولة الصناعية المختلفة كالهيئة العربية للتصنيع ووزارة قطاع الأعمال ووزارة التجارة والصناعة وشركات القطاع الخاص في المجالات كافة، كما تسعى إلى سد احتياجات السوق المصري وصولا للتصدير للخارج.

وصرح المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة الإنتاج الحربي محمد عيد بكر، بأن هذه اللقاءات تعد ختاما للقاءات الشركات التي هدفت لاستعراض الموضوعات والمشروعات القائم بتنفيذها شركات وقطاعات الإنتاج الحربي ووحداتها المختلفة، حيث أطلع الوزير "مرسي" خلالها على الإمكانيات التكنولوجية للشركات المختلفة والمشروعات التي تشارك في تنفيذها والموقف التنفيذي لها، ودورها في التصنيع الحربي والمدني.