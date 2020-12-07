مسؤولة فرنسية: مصر تنعم بالأمان والاستقرار في الوقت الحالي

انتقدت الدكتورة جيهان جادو السياسية الفرنسية المصرية، وعضو مجلس حي فرساي، نظرة بعض المنظمات الحقوقية الفرنسية لملف حقوق الإنسان في مصر، مؤكدة أنه لو تم فتح هذا الملف لكانت فرنسا هي الخاسرة.

وقالت "جادو"، في اتصال هاتفي لـ"الوطن": "أقول إن الحديث عن حقوق الإنسان الآن ليس في مصلحة فرنسا على الإطلاق، لأن فرنسا بها انتهاكات كبيرة حاليًا في هذا الملف".

وأضافت: "نرى كيف يتم استعمال القسوة والشدة من قبل الحكومة الفرنسية في الأيام الحالية.. هناك اعتقالات وتفريق لمتظاهرين بالقوة".

وتابعت: "كلمة حقوق الإنسان تُصنف حسب الأهواء الشخصية، مصر الآن بها استقرار وأمان، في الوقت الذي نشاهد الانتهاكات بحق المتظاهرين في فرنسا، وبالتالي أي حديث عن حقوق الإنسان ليس في مصلحة باريس".

ويلتقي الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال زيارته إلى باريس، كأول لقاء قمة مباشر بينهما منذ اجتماعهما في القاهرة قبل نحو عامين.

وتبدأ الزيارة بحفل ترحيب رسمي يليه لقاء بين الرئيسين في الإليزيه ثم مؤتمر صحفي. ويلتقي الرئيس السيسي بعد ذلك رئيس البرلمان ريشار فيرّان، ورئيسة بلدية باريس آن هيدالجو قبل مأدبة عشاء في الإليزيه.

ويتوجه الرئيس السيسي غدًا إلى قوس النصر ليضع إكليلاً من الزهور على نصب الجندي المجهول قبل أن يلتقي رئيس الوزراء جان كاستيكس ورئيس مجلس الشيوخ جيرار لارشيه.

وسيقيّم الرئيسان أيضاً تعاون البلدين في ملفات كبرى متعلقة بالأمن الإقليمي، مثل مكافحة الإرهاب والأزمة الليبية والخلافات مع تركيا في شرق المتوسط، وفق شبكة "مونت كارلو" الفرنسية.

وتريد فرنسا ومصر تعزيز المؤشرات الإيجابية التي بدأت تظهر في الملف الليبي، من اتفاق وقف إطلاق النار الدائم إلى استئناف الحوار السياسي الداخلي.