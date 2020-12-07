كبار السن يتصدرون المشهد بـ"إعادة النواب" في الغربية: هتفوا تحيا مصر

شهدت لجان انتخابات التصويت بمجلس النواب في جولة الإعادة بمحافظة الغربية، اليوم الاثنين، استمرار توافد كبار السن من الرجال والسيدات، وقوفاً في طوابير أمام أبواب اللجان للإدلاء بأصواتهم، على مستوى 7 دوائر انتخابية.

وحرص كبار السن على رفع إشارات النصر بأصابع أيديهم، وترديد عبارات "تحيا مصر.. وكلنا إيد في إيد".

وترأس الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم، غرفة العمليات المركزية بالمحافظة، لمتابعة سير العملية الانتخابية لمرحلة الإعادة في انتخابات مجلس النواب في يومها الأول، بحضور اللواء عصام الشيخ، ممثل وزارة الدفاع، واللواء شاكر يونس، السكرتير العام للمحافظة، والعقيد أيمن فكري، المستشار العسكري بالغربية، وجميع الجهات الأمنية والخدمية، حيث تم التأكد من وجود جميع القضاة والمستشارين والموظفين في اللجان العامة والفرعية.

وأوضح المحافظ أنه تم فتح جميع اللجان لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الميعاد المحدد، مشيراً إلى انعقاد غرفة العمليات المركزية على مدار يومي الانتخاب وتواصلها مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والمديريات وجميع الأجهزة المعنية داخل نطاق المحافظة.

يذكر أن محافظة الغربية يتنافس بها 28 مرشحاً فردياً على 14 مقعداً، وذلك داخل 661 مقر انتخاب، بها 1159 لجنة فرعية، تضم 3 ملايين و451 ألفاً و331 صوتاً انتخابياً.