الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 12 فلسطينيا من الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 12 فلسطينيًا من الضفة الغربية، بينهم أسير لحظة الإفراج عنه.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الاثنين، أن قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات على القدس، قلقيلية، الخليل، وبلدة يطا جنوب الخليل، واعتقلت 12 فلسطينيًا.

من ناحية أخرى، نصبت قوات الاحتلال حواجزها العسكرية على مداخل الخليل الشمالية، ومداخل بلدات وسعير وحلحول ويطا، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب في إعاقة مرورهم.