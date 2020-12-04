استشهاد طفل فسلطيني برصاص قوات الاحتلال في رام الله

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، استشهاد الطفل علي أيمن نصر أبو عليا، 13 عاما، متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال في مواجهات اندلعت ظهراً، في قرية المغير شمال شرق رام الله.

وذكرت وزارة الصحة، في بيان أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، أن الطفل أصيب بالرصاص الحي في منطقة البطن، وجرى نقله إلى مجمع فلسطين الطبي في رام الله، بحالة حرجة، وأدخل إلى غرفة العمليات إلا أن محاولات إنعاشه باءت بالفشل.

وقال رئيس مجلس قروي المغير أمين أبو عليا، إن مواجهات اندلعت بين الشبان وجنود الاحتلال عند المدخل الشرقي للقرية، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي، وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة الطفل أبو عليا، بالرصاص الحي في بطنه، إضافة لـ4 شبان أصيبوا بالرصاص المطاطي وجرى علاجهم ميدانياً.