إيبارشية المنصورة تعلق سهرات كيهك وتقصر إقامة القداسات على 3 أيام

أعلنت إيبارشية المنصورة وتوابعها، عن اتخاذ اجراءات جديدة لمواجهة تفشي فيروس كروونا المستجد، في ظل تزايد أعداد الإصابات والوفيات خلال هذه الأيام، بحسب بيان صادر عن الأنبا داود أسقف الإيبارشية.

وشملت الإجراءات: "تعليق سهرات كيهك تماما والاكتفاء بمتابعة تسجيلات للسهرات المسجلة التي ستذاع على القنوات الفضائية المسيحية، تعليق كافة الخدمات والأنشطة، إيقاف صلاة الثالث والحميم والزيارات المنزلية إلى أن يرفع الله هذا الوباء، والافتقاد يكون تليفونيا حرصا على سلامة الجميع، وقصر المعمودية على الطفل و10 أفراد فقط".

وتضمنت: "إقامة القداسات ثلاثة أيام فقط في الأسبوع ويبدأ العمل بذلك ابتداء من الاربعاء المقبل بعمل قداس أو أكثر في كل يوم لاستيفاء شعب الكنيسة ويكون فرد واحد فقط في كل دكة، وقصر الجنازات على أسرة المتوفي فقط في كنيسة الشهيد استفانوس بالمدافن".

وطالب الأسقف من أقباط الإيبارشية بالالتزام بارتداء الكمامة طوال فترة التواجد بالقداس وإعطاء كمامات من الكنيسة للأشخاص الذين يحضرون بدون كمامات وتفعيل خدمة الكشافة لمتابعة ذلك.

وقال الأسقف: "رجاء الالتزام بما سبق وذلك من أجل صحة كل فرد ومن لا يهتم بذلك فهو مسئول أمام الله عن حدوث الإصابات والعدوى للآخرين".

يذكر أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بدأت اليوم الاثنين تطبيق القرارات الجديدة التي اتخذها البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية لمواجهة تفشي فيروس كورونا بعد زيادة حدة الإصابات والوفيات في صفوف كهنة الكنيسة، على أن تطبق تلك القرارات لمدة شهر في إيبارشية البابا التي تشمل كنائس القاهرة والإسكندرية، مع ترك حرية تقرير ما تراه الإيبارشيات لكل مطران وأسقف.

وشملت الإجراءات الجديدة تعليق خدمة مدارس الأحد والاجتماعات وجميع الأنشطة الخدمية إلى جانب تعليق خدمة القداسات تمامًا، ويمكن لكهنة كل كنيسة إقامة قداس واحد فقط أسبوعيًا بمشاركة ما لا يزيد عن خمسة شمامسة.