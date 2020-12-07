محام يضرب موكله داخل محكمة زفتى: "اختلفوا على الأتعاب" (فيديو)

تداول على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر اعتداء محامي على موكله بالضرب المبرح داخل محكمة زفتى الابتدائية بسبب الأتعاب، وسط محاولات رجال الأمن والمحامين والمواطنين المتواجدين في المحكمة الفصل بينهما دون جدوى.

وقال محمد سالم مصور الفيديو، عبر صفحته الشخصية على "فيس بوك"، إن المحامي المعتدي على المواطن يدعى "إيهاب .ن"، حيث اعتدى على أحد ضحاياه بالضرب بمحكمة زفتى.

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وزعم "سالم": أن المواطن الذي يتم الإعتداء عليه هو ضحية في قضية نصب، لكن لم يتسنى للوطن التأكد من صحة ما ذكره ناشر الفيديو.

نقابة المحامين تستعد لموجة كورونا الثانية بحملة توعية لأعضائها

وتتأهب نقابة المحامين لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، من خلال الإعداد لحملة توعية مكثفة عن الفيروس، تضمن عدة تعليمات يجب اتباعها للحفاظ على صحة المترديين على مبنى النقابة.

ونشرت النقابة ملصقات، تنص أنه "طبقا لتعليمات وزارة الصحة وقرارات رئاسة مجلس الوزراء لضمان السلامة ومواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا، يجب الالتزام بارتداء الكمامة مع التنبيه بعدم السماح بالدخول إلا بها، والحفاظ على التباعد الاجتماعي وبالذات في المكاتب المغلقة على ألا يزيد العدد عن خمسة أفراد على الأكثر".

كما تضمنت نصائح جاءت كالآتي: "السعال على مرفقك – ارتداء الأقنعة – حافظ على بعدك عن الآخرين – تجنب ملامسة العين والأنف والفم – استخدام الصابون وجيل مضاد للبكتيريا – اغسل يديك بالماء والصابون".

ووضعت الملصقات بداية من أمس السبت، بأماكن متفرقة داخل مبنى النقابة العامة، تحت رعاية لجنة التطوير والميكنة والتحول الرقمي بالنقابة.

كانت لجنة طوارئ مكافحة فيروس كورونا، برئاسة نقيب المحامين رجائي عطية، اتخذت 5 خطوات دعما للمحامين، منذ بداية جائحة فيروس كورونا، وهي.

1- إخطار الصيدليات المتعاقد معها بواسطة النقابة، لتوفير الأدوية الخاصة لعلاج فيروس كورونا، وفقا لبروتوكول العلاج الصادر من وزارة الصحة.

2- التعاقد مع طيب آخر، إضافة لطبيب النقابة للرد على استفسارات المحامين الخاصة بفيروس كورونا.

3- تجهيز أتوبيسين من أتوبيسات النقابة، لاستخدامهما كعربتي إسعاف لنقل الزملاء المصابين بفيروس كورونا، إلى المستشفيات، على أن يعمل عليها 4 سائقين، لتكون متاحة على مدار الـ24 ساعة، مع توفير معدات الوقاية للسائقين، والمتمثلة في البدلة والخوذة والماسك، إضافة لتوفير أدوات الوقاية لموظفي العلاج، لتعاملهم المباشر مع المصابين وأسرهم، أثناء إصدار خطابات العلاج.

4- بحث التعاقد مع هيئة الإسعاف، لتوفير أنابيب الأكسجين التي يحتاجها الزملاء المحامين المصابين بفيروس كورونا، الذين يخضعون للعزل المنزلي.

5- مخاطبة وزارة الصحة، لتوفير عدد من حقائب العلاج للمحامين المصابين الذين يخضعون للعزل المنزلي.